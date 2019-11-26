惠普再次以質疑無法籌集足夠資金為由 拒絕全錄收購提議

即便全錄揚言將展開敵意收購，HP依然以低估其市值為由，再次拒絕全錄以335億美元等值現金與股票的收購要約。

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依照HP的說法，除了強調全錄低估其市值之外，更認為全錄本身市值遠低於HP，未來是否能有辦法籌集足夠資金完成收購，以及本身財務狀況能否支撐這樣的交易，甚至帶動發展前景感到質疑。

因此在由HP執行長Enrique Lores與董事長Chip Bergh署名信件中，向全錄執行長John Visentin回應說明拒絕提供財務資訊，以利全錄進行盡職調查的原因，認為以全錄現行狀況根本沒有必要進行收購談判。

此外，信件中甚至直指全錄目前並未有足夠資訊顯示足以收購HP，卻又以咄咄逼人姿態要求強行收購，顯然僅會讓HP加倍認定全錄並未設法解決財務問題，同時也強調HP目前仍可透過其他方式為股東帶來更大價值，並不需要仰賴全錄收購增加資金。

在進一步聲明裡，HP也表示並不排斥接受全錄提議收購的可能性，但前提是全錄必須能夠證明本身財務能力足以完成此事。畢竟在過去5個季度發展中，全錄有4個季度營收表現低於市場預期，甚至未來仍有可能出現營收下滑情況，使得HP認定全錄無法有足夠金流支撐收購支出成本。

不過，全錄並未針對HP回覆內容進行回應，而依照先前全錄稍早發出聲明表示，若HP在美國時間11月25日下午5點之前，仍未提供財務資訊以利進行盡職調查的話，將會直接向HP股東發起收購提議，預計以敵意收購方式買下HP。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》