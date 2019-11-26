報導指稱 微軟獲准繼續向華為提供Windows在內軟體產品

在美國商務部開始批准特定申請廠商可繼續向華為出口提供產品後，彭博新聞報導指稱微軟將是其中一家獲准廠商，預期將使華為旗下筆電產品可繼續使用微軟提供Windows 10在內作業系統，以及Office等文書處理軟體。

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而在獲准向華為繼續出口提供產品，意味目前華為旗下採用Windows 10作業系統的裝置都能持續獲得後續更新，但彭博新聞報導內容並未透露Google在內美國廠商是否同樣獲得批准，因此看起來華為目前處境並未在美國商務部放寬之下獲得太大改變。

就目前來看，若Google旗下服務仍無法批准讓華為新機使用的話，諸如下半年推出的Mate 30系列要在中國以外市場獲得支持，勢必會面臨更大挑戰。而諸如採用Qualcomm或Intel處理器產品的筆電產品，或許也有可能必須改用其他處理器規格，但可能又會面臨與微軟Windows 10作業系統相容問題。

以美國商務部門仍未向華為鬆綁可能涉及國家安全等通訊相關產品出口情況，華為短時間內要再次獲得Google產品支援，似乎都還有點難度。而縱使華為表示本身已經有足夠自給能力，並且將大力推廣HMS服務市場生態，但對於中國以外市場早已習慣GMS服務的情況，短時間內要扭轉這樣局面，恐怕也必須花費不少力氣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》