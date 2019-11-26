親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

將平11月6颱紀錄！北冕颱風預估今生成 可能成中颱

小英民調穩？看懂這件事…就知她焦慮極了

報導指稱 微軟獲准繼續向華為提供Windows在內軟體產品

2019-11-26 08:38楊又肇

在美國商務部開始批准特定申請廠商可繼續向華為出口提供產品後，彭博新聞報導指稱微軟將是其中一家獲准廠商，預期將使華為旗下筆電產品可繼續使用微軟提供Windows 10在內作業系統，以及Office等文書處理軟體。

分享

而在獲准向華為繼續出口提供產品，意味目前華為旗下採用Windows 10作業系統的裝置都能持續獲得後續更新，但彭博新聞報導內容並未透露Google在內美國廠商是否同樣獲得批准，因此看起來華為目前處境並未在美國商務部放寬之下獲得太大改變。

就目前來看，若Google旗下服務仍無法批准讓華為新機使用的話，諸如下半年推出的Mate 30系列要在中國以外市場獲得支持，勢必會面臨更大挑戰。而諸如採用Qualcomm或Intel處理器產品的筆電產品，或許也有可能必須改用其他處理器規格，但可能又會面臨與微軟Windows 10作業系統相容問題。

以美國商務部門仍未向華為鬆綁可能涉及國家安全等通訊相關產品出口情況，華為短時間內要再次獲得Google產品支援，似乎都還有點難度。而縱使華為表示本身已經有足夠自給能力，並且將大力推廣HMS服務市場生態，但對於中國以外市場早已習慣GMS服務的情況，短時間內要扭轉這樣局面，恐怕也必須花費不少力氣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為微軟貿易戰

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

宏達電攻美國黑五商機 VIVE Pro最高限殺300美元

2019-11-26 09:18

美國新創告訴你 企業採用「書面面試」的好處

2019-11-22 21:38

惠普再次以質疑無法籌集足夠資金為由 拒絕全錄收購提議

2019-11-26 08:36

亞馬遜計畫藉由拼多多平台 進攻中國二、三線城市網購商機

2019-11-26 08:32

Spotify明年3月將於「世界串流之都」舉辦實體音樂頒獎活動

2019-11-26 08:32

觀點／Tesla的輕便貨卡電動車Cybertruck 滿滿早期3D動畫情懷是在開玩笑嗎？

2019-11-25 10:09

WeWork確認隨著業務精簡裁撤2400名員工 佔總人數19%

2019-11-25 10:07

三星體驗店首度進駐加州灣區 直攻矽谷核心位置

2019-11-24 10:11

Sony呈現全新人工智慧團隊 初期聚焦遊戲、影像與感測元件

2019-11-24 10:11

全錄要求HP配合進行盡職調查 否則將展開敵意收購

2019-11-24 10:11

具明顯線條感 Tesla像裝甲車般的輕便貨卡電動車Cybertruck亮相

2019-11-23 16:39

Tesla輕便貨卡電動車隱藏彩蛋 就是車上的四輪越野車

2019-11-23 16:39

Google禁政治廣告用選民數據 英國先適用

2019-11-22 15:37

DUET技術延伸 LINE AiCall以自動化形式協助店家完成受理電話預約

2019-11-22 12:01

打擊假消息！Facebook數位公民行動教室前進全台7城市

2019-11-22 12:01

LINE期望藉由平台串接物聯網 提供更簡單操作體驗

2019-11-22 11:58

蘋果向店家推廣使用Apple Music 能吸引客戶、增加通路消費

2019-11-22 11:46

蘋果投資10億美元擴展德州產線 預計提高新款Mac Pro產能

2019-11-22 11:02

錯過購物旺季 微軟耳機Surface Earbuds延至明春開賣

2019-11-22 09:37

LINE Mini app將以輕巧形式 協助店家串接更大商機

2019-11-22 09:02

報告指出： 企業降低仰賴公有雲 混合雲架構成主流

2019-11-22 08:58

美商務部批准特定廠商恢復與華為貿易 但仍有限制

2019-11-22 08:56

日本福岡市藉LINE平台 發展智慧城市應用

2019-11-22 08:54

從DUET到LINE AiCall應用 LINE如何將AI落實在自動化客服？

2019-11-22 08:53

LINE開發者大會落幕 史上最多台灣工程師參與

2019-11-21 20:37

美日數位結盟 阻中國控管網路

2019-11-21 15:01

Yahoo在日本屹立不搖成「萬能網站」 靠什麼得日本人喜愛

2019-11-21 09:44

阿里巴巴將在香港掛牌上市 預計發行5億普通股籌集112億美元資金

2019-11-21 08:59

LINE非僅增加使用黏著 更重視服務帶來的便利

2019-11-21 08:56

強調人工智慧技術應用之餘 LINE更著重用戶隱私防護

2019-11-21 08:53

字節跳動有意進軍串流音樂服務 或許與TikTok深度整合

2019-11-21 08:50

T-Mobile執行長John Legere將離職 傳聞接手帶領WeWork

2019-11-21 08:47

亞馬遜也針對Android、iOS與Fire TV提供免費音樂播放功能 但仍有限制

2019-11-21 08:44

網路用過度會被罰？ 網曝「這樣用輕易破百G」

2019-11-20 11:21

維持公司營運 WeWork傳至少準備裁撤4000名員工

2019-11-20 10:30

美國商務部證實 將第三度放寬華為出口禁令緩衝期

2019-11-20 09:05

突襲！蘋果將在12月發表會 公布最受歡迎App及遊戲

2019-11-20 09:04

演算法歧視嚴重 法官籲立法規範

2019-11-19 22:26

Youtube Music Premium在台上市 前三個月免費

2019-11-19 20:48
看更多

熱門文章

Apple Watch 將再進化！新專利顯示將支援 Face ID 功能、EMG 肌電圖等健康監測功能

2019-11-25 10:07

iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

2019-11-25 14:02

挑戰蘋果iPad 華為發布MatePad Pro售價1.5萬元起

2019-11-25 18:06

觀點／Tesla的輕便貨卡電動車Cybertruck 滿滿早期3D動畫情懷是在開玩笑嗎？

2019-11-25 10:09

充電順便練臂力 iPhone 11聰穎電池殼 多相機鍵更好拍

2019-11-25 17:32

華為揭曉高階平板MatePad Pro 整體上還是脫離不了蘋果風格

2019-11-26 08:44

Google確認 終止Android與Chromebook的雲端列印服務

2019-11-25 10:07

Spotify明年3月將於「世界串流之都」舉辦實體音樂頒獎活動

2019-11-26 08:32

報導指稱 微軟獲准繼續向華為提供Windows在內軟體產品

2019-11-26 08:38

《死亡擱淺》World Strand Tour活動台北場 小島秀夫希望以遊戲傳達正向想法

2019-11-25 10:09

FCC將針對採用華為或中興電信服務業者 取消補貼

2019-11-25 10:08

小島秀夫認為 虛擬視覺技術將成為未來遊戲發展方向

2019-11-25 10:09

WeWork確認隨著業務精簡裁撤2400名員工 佔總人數19%

2019-11-25 10:07

未來俄羅斯將禁售未預載當地服務的手機、電腦與連網電視

2019-11-25 10:08

宏達電攻美國黑五商機 VIVE Pro最高限殺300美元

2019-11-26 09:18

Intel宣布與聯發科合作PC使用5G連網晶片 Dell、HP將率先採用

2019-11-26 08:47

《Half-Life: Alyx》將定位為前傳作品 對應全虛擬實境形式遊玩

2019-11-25 10:08

華為公布新款筆電MateBook D 同步推出與HomePod相似的Sound X

2019-11-26 08:25

AMD確定明年推64核心設計Ryzen Threadripper 3990X 還有機會再往上推？

2019-11-26 09:08

惠普再次以質疑無法籌集足夠資金為由 拒絕全錄收購提議

2019-11-26 08:36

亞馬遜計畫藉由拼多多平台 進攻中國二、三線城市網購商機

2019-11-26 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top