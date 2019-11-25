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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

WeWork確認隨著業務精簡裁撤2400名員工 佔總人數19%

2019-11-25 10:07楊又肇

確認推行「90天行動計畫 (90-day game plan)」，WeWork稍早證實將裁撤2400名員工，同時也將精簡其業務，藉此減少成本支出。

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而依照WeWork向美國證券交易委員會遞交文件，確認此次裁員人數約佔整體員工人數19%。目前WeWork在全球員工人數約在1萬2500人 (截至今年6月底)，而此次預計裁撤人數達2400人，並且將先從美國地區開始精簡。

不過，先前消息指稱WeWork預計裁撤人數將超過4000人，但WeWork方面並未對此做任何回應。

先前原定藉由公開募股形式上市，但最終因為WeWork快速擴張，在持續累積高額虧損情況下，導致投資者對其營運與治理模式感到質疑，使得最終取消募股上市，並且由Softbank以將近80億美元等值價格收購過半持股，並且要求前任執行長暨共同創辦人Adam Neumann必須徹底離開WeWork體系。

在獲取Softbank資金後，雖然WeWork免於在短時間內燒光所有資金困境，但也開始面臨精簡不必要業務，同時透過裁撤人員減少成本支出，並且進一步聚焦在企業用戶，而非一般中小型用戶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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