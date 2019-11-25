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觀點／Tesla的輕便貨卡電動車Cybertruck 滿滿早期3D動畫情懷是在開玩笑嗎？

2019-11-25 10:09楊又肇

許多人剛看到Tesla宣布推出充滿 早期3D動畫情懷 科技風格的輕便貨卡電動車Cybertruck時，原本以為是Tesla預留的伏筆，卻沒想到實車就是長這副德性，導致隔日股價硬生生下跌5%。而從實際設計來看，Cybertruck的外觀是否是在開玩笑？

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如果從幾個面向來看，Cybertruck說不定是Tesla另一個大膽產品設計。

外觀設計或許無法說服眾人，但一定會留下深刻記憶點

首先從車輛採用大量直線設計，讓車輛幾乎沒有現代車輛常見的曲線、弧度，甚至外觀上也沒有額外裝飾設計，即便是車內算是有較多曲線設計的座椅其實也幾乎維持硬挺線條風格，就連車內當做中控裝置使用的螢幕也是方正設計。

許多人一定會無法接受這樣的車輛造型設計，但也因為如此才能在路上增加被關注機率，使得Tesla這輛輕便貨卡縱使不多做宣傳，也能輕易在消費市場留下深刻印象。舉例來說，Tesla過去已經推出多款車輛，先不說消費者能否順利念出哪一款車型正確名稱，就算是拔除車上任何與Tesla相關標誌設計，恐怕能認出車型是Tesla車款的比例也不算高。

而Cybertruck這樣的造型設計，顯然能夠輕易讓消費市場留下深刻記憶點，縱使無法正確說出他的車款名稱，至少也會知道是Tesla推出的奇怪車輛。

直線條設計帶來容易生產、更換與改裝彈性

另一方面，車輛全數採用直線條、毫無曲線可言的設計，從生產角度來看更是精簡作業流程。

傳統車輛為了製造出曲線等弧度設計，必須透過多次加工成形，而累積多次加工流程也意味生產成本增加，而從Cybertruck幾乎沒有曲線可言的外觀設計來看，生產成本預期不會比一般車輛高，甚至可以加快大量生產效率。

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此外，質線條的設計也代表車輛外部零件更換、維修相對簡單，甚至可以更輕易地透過模組化設計進行更改，例如Tesla公布內容已經透露Cybertruck後方車廂可以任意增加頂蓋，甚至可以針對露營需求加裝專屬配件。

在可模組化、容易維修與改裝的彈性空間，更讓Cybertruck獲得不少競爭優勢。

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無論動力表現、價格競爭都像開了外掛

有些看法認為這樣的直線條設計是否影響空阻，或許會讓Cybertruck電力輸出效率降低。但從Tesla公布數據來看，確實Cybertruck在直線加速不僅以輕便貨卡形式贏過保時捷911，就連輸出馬力也贏過福特經典貨卡F-150，意味在全電輸出動力之下，損失一點因空阻影響動力，並不影響Cybertruck動力輸出表現。

Tesla也針對不同需求將Cybertruck劃分三種規格，分別區分單組馬達、兩組馬達，以及最高三組馬達驅動設計，最入門款式就具備單以後輪驅動，即可讓0到60km/s加速僅需6.5秒的表現，透過兩組馬達、以四輪同時驅動情況更可縮減至2.9秒。

同時入門款式在滿電行走距離可達400公里，搭配兩組馬達以四輪同時驅動則可提昇至480公里，而藉由三組馬達驅動的話，則是延長至800公里。而價格方面則依照規格區分為39900美元、49900美元與69900美元，入手門檻更是低於市場預估的5萬美元。

最大敗筆可能還是在交車日期無法縮短

當然，Cybertruck看起來雖然充滿吸引消費市場特質，雖然外觀設計顯然會充滿一些挑戰，但最大問題還是在於實際交車日期依然維持Tesla一貫風格－必須等到一年多之後才有機會交車，甚至可能因為其他因素延後交車，因此對於有立即需要用車需求的人，顯然會因為現實因素無法選擇Cybertruck，反而是現行手邊已經有車可用，考慮更換下一台車的人，或是單純玩車的人才會考慮購買Cybertruck。

但相對之下，這些已經有車，或是以玩車為興趣的人，同時也有可能最終不選擇購買Cybertruck，因為在等待過程有可能會有其他廠商推出更具吸引力的車款，因此這部份也考驗Cybertruck是否真的那樣具有魅力。

期待隱藏彩蛋：四輪越野車

這次隨著Cybertruck一同出現的Tesla四輪越野車，雖然尚未公布正式名稱與實際售價，就連什麼時候會推出都還無法確認，但或許有可能成為未來Tesla全新產品線，因此也吸引不少人關注。

既然是不同於四輪車款使用模式 (雖然都是四輪)，意味Tesla日後將可能往其他市場需求邁進，甚至可能選擇進入二輪電動車市場。只是這樣的發展是否會成真，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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