具明顯線條感 Tesla像裝甲車般的輕便貨卡電動車Cybertruck亮相

先前Tesla預告面向一般消費市場打造的輕便貨卡電動車Cybertruck，稍早正式以真面目亮相，確實如Tesla執行長Elon Musk描述，就像蝙蝠俠的裝甲車Tumbler一般個性十足，同時從0到60km/s加速僅需6.5秒，同時後車廂還可承載一台四輪越野車。

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而整體造型設計，幾乎就像是早期3D動畫般充滿明顯邊角風格，同時可對應多樣使用需求，甚至可以透過太陽能板讓車輛邊開邊充電。除了承載一台四輪越野車，Cybertruck要附掛一組拖車也不成問題，使得這台車輛成為Tesla第一款對應多功能需求的電動車。

而操作部分，Cybertruck同樣透過一組大觸控螢幕顯示車輛資訊，並且可透過手點、滑動操作各項功能，而車輛動力則可選擇以單組馬達、兩組馬達，或是最多三組馬達驅動。

在透過單顆馬達驅動之下，從0到60km/s加速僅需6.5秒，僅以後輪驅動方式進行加速，而若使用三組馬達的話，則可讓完成加速所需時間縮減至2.9秒，而若要讓前後輪組都能有動力驅動的話，則最少必須選擇兩組馬達配置。

不過，馬達配置多寡除了對應不同動力輸出表現，同時也影響電池配置數量，導致實際可運作行走里程也會有所差異，例如單組馬達、以後輪輸出動力情況僅能對應400公里行駛距離，而搭載兩組馬達、以全輪輸出的話，最遠則可行駛480公里，但若配合三組馬達驅動的話，最遠行走距離則可達800公里。

但價位也依照動力規格區分為39900美元、49900美元與69900美元，並且從即日起開放預訂，但預計要等到2021年稍晚時候才會進入量產，而配置三組馬達版本則要等到2022年稍晚才會進行量產。因此，如果使用者無法等待這麼久的時間，Tesla也提供正式量產前隨時可以取消預訂，同時訂金也將全數歸還的服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》