親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

金馬紅毯／LIVE直播！ 星光大道紅毯男神女神齊聚超吸睛

中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

具明顯線條感 Tesla像裝甲車般的輕便貨卡電動車Cybertruck亮相

2019-11-23 16:39楊又肇

先前Tesla預告面向一般消費市場打造的輕便貨卡電動車Cybertruck，稍早正式以真面目亮相，確實如Tesla執行長Elon Musk描述，就像蝙蝠俠的裝甲車Tumbler一般個性十足，同時從0到60km/s加速僅需6.5秒，同時後車廂還可承載一台四輪越野車。

分享

而整體造型設計，幾乎就像是早期3D動畫般充滿明顯邊角風格，同時可對應多樣使用需求，甚至可以透過太陽能板讓車輛邊開邊充電。除了承載一台四輪越野車，Cybertruck要附掛一組拖車也不成問題，使得這台車輛成為Tesla第一款對應多功能需求的電動車。

而操作部分，Cybertruck同樣透過一組大觸控螢幕顯示車輛資訊，並且可透過手點、滑動操作各項功能，而車輛動力則可選擇以單組馬達、兩組馬達，或是最多三組馬達驅動。

在透過單顆馬達驅動之下，從0到60km/s加速僅需6.5秒，僅以後輪驅動方式進行加速，而若使用三組馬達的話，則可讓完成加速所需時間縮減至2.9秒，而若要讓前後輪組都能有動力驅動的話，則最少必須選擇兩組馬達配置。

不過，馬達配置多寡除了對應不同動力輸出表現，同時也影響電池配置數量，導致實際可運作行走里程也會有所差異，例如單組馬達、以後輪輸出動力情況僅能對應400公里行駛距離，而搭載兩組馬達、以全輪輸出的話，最遠則可行駛480公里，但若配合三組馬達驅動的話，最遠行走距離則可達800公里。

但價位也依照動力規格區分為39900美元、49900美元與69900美元，並且從即日起開放預訂，但預計要等到2021年稍晚時候才會進入量產，而配置三組馬達版本則要等到2022年稍晚才會進行量產。因此，如果使用者無法等待這麼久的時間，Tesla也提供正式量產前隨時可以取消預訂，同時訂金也將全數歸還的服務。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

越野蝙蝠動畫

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

美國新創告訴你 企業採用「書面面試」的好處

2019-11-22 21:38

Tesla輕便貨卡電動車隱藏彩蛋 就是車上的四輪越野車

2019-11-23 16:39

Google禁政治廣告用選民數據 英國先適用

2019-11-22 15:37

DUET技術延伸 LINE AiCall以自動化形式協助店家完成受理電話預約

2019-11-22 12:01

打擊假消息！Facebook數位公民行動教室前進全台7城市

2019-11-22 12:01

LINE期望藉由平台串接物聯網 提供更簡單操作體驗

2019-11-22 11:58

蘋果向店家推廣使用Apple Music 能吸引客戶、增加通路消費

2019-11-22 11:46

蘋果投資10億美元擴展德州產線 預計提高新款Mac Pro產能

2019-11-22 11:02

錯過購物旺季 微軟耳機Surface Earbuds延至明春開賣

2019-11-22 09:37

LINE Mini app將以輕巧形式 協助店家串接更大商機

2019-11-22 09:02

報告指出： 企業降低仰賴公有雲 混合雲架構成主流

2019-11-22 08:58

美商務部批准特定廠商恢復與華為貿易 但仍有限制

2019-11-22 08:56

日本福岡市藉LINE平台 發展智慧城市應用

2019-11-22 08:54

從DUET到LINE AiCall應用 LINE如何將AI落實在自動化客服？

2019-11-22 08:53

LINE開發者大會落幕 史上最多台灣工程師參與

2019-11-21 20:37

美日數位結盟 阻中國控管網路

2019-11-21 15:01

Yahoo在日本屹立不搖成「萬能網站」 靠什麼得日本人喜愛

2019-11-21 09:44

阿里巴巴將在香港掛牌上市 預計發行5億普通股籌集112億美元資金

2019-11-21 08:59

LINE非僅增加使用黏著 更重視服務帶來的便利

2019-11-21 08:56

強調人工智慧技術應用之餘 LINE更著重用戶隱私防護

2019-11-21 08:53

字節跳動有意進軍串流音樂服務 或許與TikTok深度整合

2019-11-21 08:50

T-Mobile執行長John Legere將離職 傳聞接手帶領WeWork

2019-11-21 08:47

亞馬遜也針對Android、iOS與Fire TV提供免費音樂播放功能 但仍有限制

2019-11-21 08:44

網路用過度會被罰？ 網曝「這樣用輕易破百G」

2019-11-20 11:21

維持公司營運 WeWork傳至少準備裁撤4000名員工

2019-11-20 10:30

美國商務部證實 將第三度放寬華為出口禁令緩衝期

2019-11-20 09:05

突襲！蘋果將在12月發表會 公布最受歡迎App及遊戲

2019-11-20 09:04

演算法歧視嚴重 法官籲立法規範

2019-11-19 22:26

Youtube Music Premium在台上市 前三個月免費

2019-11-19 20:48

有線電視訂戶續跌原因 鄭俊卿：OTT與短報用戶數

2019-11-19 19:27

遏止盜版機上盒 民眾檢舉有獎金

2019-11-19 18:40

蘋果12月邀請函來了！ App Store變金色 發表會就是為這而來

2019-11-19 16:21

在美暴紅 TikTok抖音想與陸切割

2019-11-19 14:35

消息指稱 美國商務部將第三度向華為提供90天緩衝期

2019-11-19 08:51

惠普拒絕被全錄吃下 甚至可能進行反向收購

2019-11-19 08:47

Yahoo Japan與LINE組成最強團隊 對抗北美、中國網路科技公司

2019-11-19 08:47

李佳峰確認離開燦坤3C總經理職位 未來去向備受矚目

2019-11-18 14:04

Yahoo日本確定與LINE合併 未來將以全新公司形式運作

2019-11-18 10:58

Netflix強調 未來將可完全藉由原創影音內容獲利

2019-11-18 10:47
看更多

熱門文章

快更新你的Android！駭客能侵入偷拍、偷錄影

2019-11-22 18:16

這些天 我與折疊手機朝夕相處

2019-11-22 20:15

美國新創告訴你 企業採用「書面面試」的好處

2019-11-22 21:38

具明顯線條感 Tesla像裝甲車般的輕便貨卡電動車Cybertruck亮相

2019-11-23 16:39

Tesla輕便貨卡電動車隱藏彩蛋 就是車上的四輪越野車

2019-11-23 16:39

OPPO確定12月揭曉Reno 3 率先搭載ColorOS 7與S735處理器

2019-11-23 16:36

NVIDIA有可能在Hopper顯示架構 導入多GPU模組封裝設計

2019-11-23 16:38

AMD推出首款7nm製程、RDNA顯示架構專業繪圖卡Radeon Pro W5700

2019-11-23 16:37

AMD預期在CES公布 支援光影追跡的RDNA 2顯示架構

2019-11-23 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top