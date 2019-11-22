Google禁政治廣告用選民數據 英國先適用

2019-11-22 15:37 世界日報 編譯中心╱綜合21日電



美國Alphabet公司旗下網路搜尋引擎巨擘谷歌（Google）今天在一篇部落格文章中表示，將不再允許廣告業者利用選民紀錄、政黨歸屬等資料，針對性地提供選舉廣告。

路透報導，美國將於明年舉辦總統大選，社群媒體平台因操作政治廣告而備感壓力，在此背景下，Google做了上述決定。

Google表示，會把選舉廣告尋找目標對象的方法限制在年齡、性別、郵遞區號所在地的範圍內；但政治廣告客戶仍可根據背景鎖定一些閱聽眾，例如替閱讀某個議題相關文章的人提供廣告。

獲得認證的政治廣告客戶先前可利用一點一滴蒐集用戶行為得來的資料提供廣告，例如透過用戶的網路搜尋動作，判斷他們的政治立場是左傾、右傾或中立；也可上傳選民資料清單，向表現出類似行為的相似閱聽眾提供針對性的廣告。

英國將於12月12日舉行下議院選舉，Google會在一周內先於英國實施這套新作法；接著在今年底前於歐盟實施，世界其他各地則將於明年1月6日起適用。

Google廣告產品管理部門副總經理史賓塞（Scott Spencer）在部落格文章中表示：「有鑑於近期關於政治廣告的憂慮和討論，以及民主進程中共有信任的重要性，我們希望選民對於在我們平台上可能看到的政治廣告，能提高信心。」