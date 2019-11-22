從DUET到LINE AiCall應用 LINE如何將AI落實在自動化客服？

今年6月在LINE年度大會提出的DUET計畫，此次在LINE開發者大會上正式定名為LINE AiCall，並且率先應用在位於東京市的「俺のGrill&Bakery」大手町店，協助店家在人手繁忙時刻接手完成電話預約登記。而針對此項技術應用發展，LINE母公司NAVER旗下CCAI部門技術總監都炅兌在受訪時，做了具體解釋與說明。

今年6月在LINE年度大會提出的DUET計畫，在此次LINE開發者大會上正式定名為LINE AiCall功能 分享 facebook

首先，對於DUET從原本以代號為稱，進而以LINE AiCall作為正式名稱，都炅兌表示此項人工智慧技術與現階段應用在數位助理服務Clova的設計並非相同，主因在於背後使用目的不同。

以Clova使用模式來看，有不少互動其實更貼近指令識別，並且完成執行，因此與DUET在互動過程必須判斷使用者語意、區隔語句間停頓，同時必須過濾無意義或不說話的靜止情況，背後所必須思考邏輯就有很大差異，而非只是將接收到的語句內容轉譯為數位文字，透過分析判斷語意，進而做出適當回應。

DUET與Clova背後所使用技術並非完全相同，實際上處理邏輯可能就會有些差異 分享 facebook

DUET技術未來不僅侷限在聲音內容識別，可能還包含手勢等資訊判斷

都炅兌表示，由於使用者透過電話溝通時，系統只能透過聲音內容作為判斷，因此如何從聲音大小、高低起伏判斷對方情緒，進而識別發話者說話內容、斷句情況，同時也必須設法去除無意義的呢喃、自言自語，甚至分析發話者突然不講話等非正常溝通情況，因此在打造DUET的過程面臨不少挑戰。

加上通常透過市話傳遞的聲音品質採樣有限，同時也可能因為發話來源、環境聲等影響，都有可能造成系統分析識別產生落差。但是藉由系統持續訓練，加上對外採購不同聲音數據資料進行訓練，使得DUET可以進一步識別更多不同情況的聲音表現。

甚至在相關規劃中，DUET技術也能針對手勢等資訊進行判斷，或許也意味日後DUET技術也能應用在影像等內容識別求，藉此打造不同應用服務。

不過，現階段DUET技術仍僅先針對日本地區應用為主，但未來持續發展之下，確實也有機會擴展到更多國家地區使用，都炅兌認為在越來越多服務開始透過手機app操作，或許能讓DUET技術應用在更多服務場景。

在都炅兌分享內容中，可以看見訓練內容其實還包含手勢等資訊，意味DUET未來還會應用在更多包含影像應用服務 分享 facebook

未來目標串接更多自動化服務

至於針對DUET實際應用模式，都炅兌表示現階段主要還是先聚焦在餐飲業者訂位使用需求，但未來確實也不排除應用在不同服務預約，甚至可以串接更多自動化服務。同時對於DUET能否處理更複雜的訂位需求變更等情況，實際上是可以做得到，甚至可以實現在預約時間即將到來時，主動聯繫通知預約訂位的人，確認是否會準時抵達。

只是現階段為了確保客服問題能被正確處理，因此還是會先以店家接手處理為主，避免造成後續產生糾紛。

而在自動化接受電話訂位申請過程，DUET同樣會一併生成數位文字記錄，讓店家能在後續確認訂位預約細節，藉此進行後續準備。而在電話接應過程，假如進行預約訂位的人覺得人工智慧系統無法完成其需求時，實際上也能要求轉由店內人員協助處理。

與Google Duplex的差異？

至於談到DUET與Google打造的Duplex差異，都炅兌表示其實兩者看起來很像，但實際上聚焦發展應用並不相同，例如DUET主要是針對協助店家減輕人手不足時，接應客服電話的使用需求，或是藉由自動化形式協助完成訂單，而Google提出的Duplex則比較像是協助接手完成使用者需求，因此在使用目的會有一些差異。

同時，相比Duplex在表現上希望更貼近真人情感，目前DUET的互動表現雖然也會追求自然，但仍會設法讓對方知曉目前聯繫對象並非真人，而是能理解對話內容需求的人工智慧系統，因此在實際佈署應用想法也會有些差異。

不過，如果從應用本質上來看的話，其實都是希望透過自動化方式完成特定需求，而這也是目前多數人工智慧技術預期實現目標。

LINE母公司NAVER旗下CCAI部門技術總監都炅兌 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》