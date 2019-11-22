日本福岡市藉LINE平台 發展智慧城市應用

講到智慧城市應用，不少人的想法應該會直覺聯想到5G網路，或是諸多物聯網應用，但是從LINE福岡團隊的想法，則是如何讓市民可以更簡單取得城市內的即時資訊，甚至用更容易方式完成生活需求。

LINE福岡團隊認為智慧城市服務就是要以便民為主，並且能解決當下所需問題 分享 facebook

因此在針對日本福岡市的智慧城市應用發展裡，LINE福岡團隊便以便利為訴求，藉由LINE服務平台讓福岡市市民可直接透過福岡市官方帳號獲取諸如城市近期活動、市區公共設施損壞回報，或是查詢鄰近醫療資源等資訊，同時在地震等天災發生時，除了可以透過LINE平台通報，市民也能以此快速查詢鄰近避難地點，或是確認避難相關資訊。

而另一個更貼近生活需求的功能，就是市民可透過官方帳號預約大型垃圾處理時間，並且直接透過LINE Pay完成線上繳納垃圾處理費用，相比過往必須透過電話預約，並且前往鄰近便利商店完成付費情況，藉由LINE平台服務即可直接透過手機完成所有處理流程。

依照LINE福岡團隊公布數據，目前針對福岡市推行與官方帳號結合的智慧城市服務，從2017年4月推行至今已經累積超過163萬名用戶，其中不少市民透過此官方帳號確認城市動態，同時也有約5萬名用戶透過此服務處理大型垃圾，而市區公共設施更因此項服務獲得更多損壞回報，因此能在更短時間內恢復。

藉由眾人使用的LINE服務平台作為使用介面，讓使用者能透過手機快速獲取城市資訊，並且透過手機使用各類便民服務 分享 facebook

以提供便利服務為首要目標

LINE福岡團隊營運長鈴木優輔更表示，為了能讓市民獲取更合適資訊，同時避免過多資訊量造成干擾，因此在服務設計提供市民可選擇可選擇關注全市區，或是以個人居住範圍為主內容，而針對不同資訊需求也能細分關注主題，甚至也能綁訂個人手機號碼透過簡訊達成提醒效果。

鈴木優輔表示，智慧城市最大關鍵還是在於讓市民感到便利，因此初期重點便是放在如何利用LINE服務平台改善市民生活需求，同時未來配合更多使用需求將會加入更多服務項目，甚至也會配合接下來的5G網路服務整合需要更大資訊傳輸量的內容項目，例如大眾運輸工具搭乘資訊，或是市區導覽等功能應用。

不過，鈴木優輔也表示並非推行以LINE服務平台運作的智慧城市服務，就必須改變既有服務模式，認為此項服務主要還是站在加成的角度，並且讓使用者能以日常生活中會使用的LINE服務平台提供便民功能，因此市民若習慣透過傳統市話方式取得服務，或是透過其他如網頁方式獲取城市資訊，其實也不會構成影響。

透過福岡市官方帳號即可設定獲取各類所需資訊方式，並且快速查詢鄰近就醫資源，或是針對室內公共設施損壞進行報修，甚至在天災發生時可以最快獲取避難資訊 分享 facebook

將智慧城市發展經驗擴展到更多城市

在推行智慧城市應用之餘，LINE福岡團隊同時也與諸多城市進行交流，希望藉由經驗交換方式推動更多智慧城市應用發展，除了可以藉由LINE服務平台快速串接各類便民服務，甚至也能讓不同城市間的旅客同樣透過相同的LINE操作介面獲取城市資訊與服務。

例如與台灣台北市政府交流互動中，台北智慧城市專案辦公室專案經理秦偉翔便說明，目前台北地區已經在特定道路透過攝影鏡頭監控交通流量，將可透過此類數據製作即時交通熱圖，讓市民可以更快判斷哪些道路可能呈現擁擠，可以在開車過程避開車潮。另一個案例則是在信義路等路段測試的無人自動駕駛電動巴士EZ10，未來也預期成為智慧城市發展重點項目之一。

目前LINE福岡團隊也與台北市政府團隊進行洽談，除了相互交流智慧城市應用發展經驗，同時也探討哪些經驗可以被複製到更多城市應用。而預期在明年春季時，透過福岡市官方帳號與台北市官方帳號合作，當兩個城市的市民到雙方城市旅行時，即可藉由Smart Channel精準投遞方式提供合適資訊，提供跨境旅客必要訊息資源，同時無需額外下載安裝其他app，僅需透過相同操作體驗的LINE服務平台即可獲取各類便利服務。

台北市政府與福岡市將會在明年春季進行官方帳號服務合作，讓兩個城市市民跨境旅行時，依然可以透過LINE服務平台獲取在地服務資訊 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》