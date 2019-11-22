蘋果投資10億美元擴展德州產線 預計提高新款Mac Pro產能

蘋果稍早宣布在美國德州奧斯汀廠區投資10億美元，預計擴展300萬平方英呎，初期預計容納5000名員工，預計最高可容納1萬5000名員工人數，而新廠區將計畫在2022年正式啟用。

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依照蘋果說明，新廠區預計用於擴展新款Mac Pro產能。現有產線佔地面積約達24.4平方英呎，並且由500名員工投入新款Mac Pro產線運作，預計在新產線擴展之後，將可大幅提昇新款Mac Pro產能。

目前蘋果在奧斯汀市區約有7000名員工，在過去5年內約增加50%，而在日後新廠區擴展之下，將使蘋果員工人數大幅增加，同時也預期帶動在地就業機會。

此外，配合擴建廠區而將當地諸多綠林砍伐，蘋果也承諾將會在奧斯汀種植更多樹木進行綠化，預計將會在廠區鄰近地區種植超過30種德州原生樹木，同時在廠區設計也將進一步達成綠化，其中綠化比例將超過60%以上，並且將對外開放50英畝面積的自然與動物保護區，另外也換比照蘋果總部導入100%綠能運作。

蘋果同且強調新款Mac Pro不僅在美國加州研發、設計，更從蘋果在全美50州擁有9000家供應商獲取必要零件，其中包含從亞利桑那州俄勒崗州境內供應商獲取處理器，並且從紐約州供應商獲取圖形處理器，而電器相關元件則分別從緬因州、賓州，以及德州境內供應商取得，新款Mac Pro使用零件分別來自美國境內19州境內供應商。

同時，蘋果也強調將可在2023年以前向美國經濟提供3500億美元營收，同時蘋果也強調本身是美國境內最大納稅科技公司，藉此呼應先前美國總統川普呼籲要求蘋果將產品產線移回美國，另外更希望以此要求美國政府能針對蘋果提出進口項目避免加重課稅。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》