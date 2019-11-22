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蘋果向店家推廣使用Apple Music 能吸引客戶、增加通路消費

2019-11-22 11:46楊又肇

配合與PlayNetwork合作，目前已經開放特定零售通路透過加入Apple Music for Business計畫，即可在店內播放使用Apple Music收錄音樂內容，藉此增添店內消費氣氛。

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形式上與KKBOX攜手HiNet推出的放心播服務相同，Apple Music for Business將可提供零售通路於店面播放Apple Music所收錄音樂內容，甚至可以透過人工挑選播放清單，或是針對店內播放需求進行客製化。

而店家則可透過特殊的iOS平台app控制所播放音樂，同時也不會播放未提供授權通路播放使用的音樂作品。

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目前包含Levi's與Harrods百貨都已經開始透過Apple Music for Business計畫使用音樂內容，同時這些合作通路也會一併透過包含QR Code的告示內容宣傳Apple Music服務，若消費者因此申請註冊使用Apple Music的話，則可讓合作通路獲得推廣佣金。

在這樣的服務推廣之下，預期將能增加更多Apple Music潛在用戶，進而讓蘋果此項服務獲得更多使用人數。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Music蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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