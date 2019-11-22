親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

他全家移民喊台獨「家有氣喘兒」 柯P打臉：賣在那假

LINE期望藉由平台串接物聯網 提供更簡單操作體驗

2019-11-22 11:58楊又肇

除了藉由旗下通訊功能在內服務串接使用者，LINE本身也支援藉由Beacon方式與其他藍牙裝置連動，而藉由此原理打造的LINE Things除了能以低功耗藍牙通訊方式與各類裝置連接，並且透過JavaScript即可在LINE服務平台建立物聯網應用功能。

分享

換成另一個簡單的說法，就是可以將LINE平台當作物聯網裝置串接操作介面 (形式上與小米的「米家」、Google的「Google Home」，或是蘋果的「家庭」app相同)，同時能夠進一步串接LINE服務資源，或是與LINE應用功能串接連動。

而通訊方式除了低功耗藍牙，實際上也能透過Wi-Fi等一般手機支援通訊方式與裝置連動，同時本身傳遞資訊則是會透過加密方式保護。至於現行市面所銷售物聯網裝置，只需允許LINE服務平台接入，即可與LINE Things產生連動，並且可藉由LINE服務平台操作使用。

依照LINE的說法，目前市面上所銷售物聯網裝置多半採用自有通訊協定，例如支援蘋果HomeKit，或是符合Google或小米自有通訊協定，雖然都是透過相同的藍牙或Wi-Fi連接方式，卻仍受限於通訊協定不同造成無法互通情況，甚至變成使用者必須額外下載使用多款app，甚至必須透過切換使用服務才能操作所有物聯網裝置。

因此，LINE的想法便同樣基於本身服務已經整合用戶本身資訊，讓使用者能以更簡單方式串接物聯網裝置，同時無需額外下載更多app、註冊更多服務才能順利使用，甚至在既有物聯網裝置只要願意開放LINE服務串接之下，即可快速整合市場上絕大多數的物聯網裝置，甚至也能降低開發者打造物聯網裝置難度門檻。

分享

不過，由於目前物聯網裝置市場仍以各自支援通訊協定劃分以Google、蘋果、亞馬遜，以及小米在內平台為主相容情況，即便有部分裝置可同時支援多種平台串接使用，使用者仍難以透過單一平台管理所有裝置，其中除了受限於不同平台提供應用功能、服務上的差異，以及產品設計上的難度不同，更包含各平台間爭取物聯網市場佔比的情況。

雖然LINE持開放態度希望擁抱所有物聯網裝置，難免還是會受到市場競爭影響，但從本身提出希望以更簡單方式串接所有物聯網裝置的想法，或許還是有機會吸引更多物聯網裝置廠商參與支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網LINE

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

LINE開發者大會落幕 史上最多台灣工程師參與

2019-11-21 20:37

美日數位結盟 阻中國控管網路

2019-11-21 15:01

Yahoo在日本屹立不搖成「萬能網站」 靠什麼得日本人喜愛

2019-11-21 09:44

DUET技術延伸 LINE AiCall以自動化形式協助店家完成受理電話預約

2019-11-22 12:01

打擊假消息！Facebook數位公民行動教室前進全台7城市

2019-11-22 12:01

蘋果向店家推廣使用Apple Music 能吸引客戶、增加通路消費

2019-11-22 11:46

蘋果投資10億美元擴展德州產線 預計提高新款Mac Pro產能

2019-11-22 11:02

錯過購物旺季 微軟耳機Surface Earbuds延至明春開賣

2019-11-22 09:37

熱門文章

升級iOS 13.2.3還是解決不了？LINE來電不響這樣解

2019-11-21 19:42

郭、塑膠、是在哈囉…九年級流行用語你看得懂幾個？

2019-11-21 16:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top