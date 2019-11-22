LINE期望藉由平台串接物聯網 提供更簡單操作體驗

除了藉由旗下通訊功能在內服務串接使用者，LINE本身也支援藉由Beacon方式與其他藍牙裝置連動，而藉由此原理打造的LINE Things除了能以低功耗藍牙通訊方式與各類裝置連接，並且透過JavaScript即可在LINE服務平台建立物聯網應用功能。

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換成另一個簡單的說法，就是可以將LINE平台當作物聯網裝置串接操作介面 (形式上與小米的「米家」、Google的「Google Home」，或是蘋果的「家庭」app相同)，同時能夠進一步串接LINE服務資源，或是與LINE應用功能串接連動。

而通訊方式除了低功耗藍牙，實際上也能透過Wi-Fi等一般手機支援通訊方式與裝置連動，同時本身傳遞資訊則是會透過加密方式保護。至於現行市面所銷售物聯網裝置，只需允許LINE服務平台接入，即可與LINE Things產生連動，並且可藉由LINE服務平台操作使用。

依照LINE的說法，目前市面上所銷售物聯網裝置多半採用自有通訊協定，例如支援蘋果HomeKit，或是符合Google或小米自有通訊協定，雖然都是透過相同的藍牙或Wi-Fi連接方式，卻仍受限於通訊協定不同造成無法互通情況，甚至變成使用者必須額外下載使用多款app，甚至必須透過切換使用服務才能操作所有物聯網裝置。

因此，LINE的想法便同樣基於本身服務已經整合用戶本身資訊，讓使用者能以更簡單方式串接物聯網裝置，同時無需額外下載更多app、註冊更多服務才能順利使用，甚至在既有物聯網裝置只要願意開放LINE服務串接之下，即可快速整合市場上絕大多數的物聯網裝置，甚至也能降低開發者打造物聯網裝置難度門檻。

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不過，由於目前物聯網裝置市場仍以各自支援通訊協定劃分以Google、蘋果、亞馬遜，以及小米在內平台為主相容情況，即便有部分裝置可同時支援多種平台串接使用，使用者仍難以透過單一平台管理所有裝置，其中除了受限於不同平台提供應用功能、服務上的差異，以及產品設計上的難度不同，更包含各平台間爭取物聯網市場佔比的情況。

雖然LINE持開放態度希望擁抱所有物聯網裝置，難免還是會受到市場競爭影響，但從本身提出希望以更簡單方式串接所有物聯網裝置的想法，或許還是有機會吸引更多物聯網裝置廠商參與支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》