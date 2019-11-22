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DUET技術延伸 LINE AiCall以自動化形式協助店家完成受理電話預約

2019-11-22 12:01楊又肇

今年在LINE年度大會上提出的DUET技術，稍早在LINE開發者大會上確認率先應用在名為LINE AiCall的功能，並且由位於東京市的「俺のGrill&Bakery」大手町店導入使用，藉此協助店家在人手繁忙時刻接手完成電話預約登記。

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應用在「俺のGrill&Bakery」大手町店的LINE AiCall功能，其中應用LINE BRAIN所提供DUET技術，其中包含聲音識別、聊天機器人、聲音合成等功能應用，藉此提供自然語音呈現的人工智慧對話效果，並且搭配ebica預約記錄功能完成受理顧客電話訂位。

在這樣的設計之下，店家將能在人手繁忙時刻專心提供店內服務，並且由人工智慧協助完成透過電話訂位的預約登記，而不必擔心顧此失彼的情況發生，同時也能讓店內消費服務更加流暢。

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不過，目前此項功能仍有不足之處，例如先前透過電話完成訂位預約的顧客，如果有取消，或是變更預約內容，甚至有進一步需求的話，原則上還是會需要透過店內真實人手接應，但預期LINE日後也會針對此項技術應用持續增加新功能。

此次藉由「俺のGrill&Bakery」大手町店導入使用進行實際驗證，LINE表示未來也將針對更多服務業提供此項功能應用，同時也將針對LINE平台上的服務提供串接，藉由自動化形式協助店家完成更多瑣碎制式服務需求。

類似功能，其實Google目前也已經在美國、紐西蘭地區測試自動應答功能「Duplex」，同樣希望藉由人工智慧與自動化改善店家服務效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE紐西蘭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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