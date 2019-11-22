LINE Mini app將以輕巧形式 協助店家串接更大商機

今年在LINE年度大會上提出的LINE Mini app設計，形式上就是對比微信 (WeChat)服務所提供的微信小程序 (WeChat Mini App)，與過往藉由HTML5等技術於LINE平台建造app的設計方式略有不同，LINE Mini app可以透過更直覺方式打造，讓店家或企業可以在官方帳號內建立專屬服務，甚至涵蓋複數以上的應用功能。

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LINE Mini app的設計想法，主要建立在讓使用者透過LINE官方帳號即可完成各類服務需求，例如在餐廳店家的專屬LINE官方帳號中，即可瀏覽菜單、點餐、完成付款，甚至加入會員累積點數，或是領取優惠券，使用者無需額外下載任何app，甚至也無須重新申請帳號，就能透過LINE官方帳號完成在餐廳店家內的消費需求，同時在下次消費時依然可以繼續使用，即便日後不再使用也無須擔心個人資料是否會繼續留存在店家手上。

而為了讓更多企業、店家能更快導入LINE Mini app設計應用，LINE也開始提供新版Micro Frontends設計資源，讓開發者能針對不同需求打造應用服務，並且能透過API串接不同功能，藉此快速建造LINE官方帳號內的專屬服務項目。

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簡單、輕巧使用體驗，以更快速度串接商業模式

相比一般在LINE平台推行功能或是服務，LINE Mini app不僅提供更簡單建造，同時也有更大應用彈性，對於一般店家、企業行號而言也更容易藉由多數人均擁有的LINE帳號串接使用需求。而對一般使用者而言，則可減少額外下載app、註冊帳號，以及擔心資訊隱私等問題，甚至可以減少在不同服務切換的使用麻煩。

此外，LINE Mini app另一個特性便是輕巧，由於用戶使用資訊主要還是存放在LINE服務本身，因此LINE Mini app實際結構相對簡單，僅需透過API方式即可串接用戶資訊，同時無需擔心是否必須透過額外設計確保用戶隱私，僅需確認服務本身設計運作是否符合使用需求。

在LINE Mini app設計中，基本上便包含會員卡、優惠券、線上預約、付款機制與推播通知基本功能應用，藉此對應一般店家經營使用需求，甚至可以配合API資源串接加入更多功能應用，藉此對應更多企業服務功能設計，而包含一般店家與大型企業也都能持續藉由LINE通訊方式持續提供各類活動宣傳或優惠資訊，藉此與顧客群持續維持「聯繫」。

推行LINE Mini app，是目前LINE推行「OMO」發展的第一步，藉此減少使用者平常下載使用多數app的「負擔」，並且以此提高LINE服務使用比例，進而達成「Life on LINE」的發展目標。

目前LINE Mini app已經在今年秋季於日本地區進行試營運，預計累積更多應用項目之後，將會在2020年春季正式上線。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》