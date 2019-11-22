報告指出： 企業降低仰賴公有雲 混合雲架構成主流

Nutanix引述全球企業雲指數報告指出，市場目前對於混合雲架構佈署需求越來越高，同時更有近70%企業開始將原本佈署在公有雲的應用服務移回本地，並且透過混合雲架構形式運作。

由左至右：Nutanix台灣區資深系統工程經理鄭建華、Nutanix產品及技術行銷副總裁Greg Smith，以及Nutanix香港暨台灣區董事總經理楊君霈 分享 facebook

依照市場研究機構Vanson Bourne針對全球24個國家地區的2650家企業IT決策人員所進行連續兩年研究，其中發現雖然公有雲雖然可精簡大量建置與維護成本，但在後期發展與服務運作可能會面臨挑戰，例如應用佈署彈性、風險分散，或是用戶隱私保護問題等，因此有越來越多企業開始選擇佈署多雲架構，同時也配合建置私有雲形式，藉由混合雲架構確保服務運作彈性。

從報告中顯示，今年約有85%比例受訪者認為混合雲佈署結構更為理想，而這些企業分布各個市場領域，並且位居美洲、歐洲、中東、非洲，以及日本與亞太地區，顯示全面採用公有雲，或是僅選擇單一雲架構的佈署模式已經不敷使用，推動混合雲架構將成為未來市場發展主軸。

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雖然將應用服務佈署在公有雲十分便利，同時也能降低建置與維護成本，但是對於資料存放與使用彈性角度來看，公有雲仍有其不足之處，甚至一旦突發停擺更可能直接衝擊企業經營，因此有不少企業開始建置私有雲存放較敏感的用戶隱私資訊，或是將核心業務藉由私有雲形式佈署運作，並且配合混合雲架構接取公有雲龐大協同運算資源。

因此在此次報告中，約73%比例受訪者表示開始將部分應用服務從公有雲移回私有雲佈署，同時約60%比例受訪者認為安全是雲端佈署策略影響最大變因，同時也有越來越多人選擇以混合雲架構佈署服務，甚至超過選擇佈署私有雲的比例。

同時，在此次報告中也發現仍有23.5%比例企業並未選擇導入雲端技術，其中美洲地區尚未佈署雲端的企業比例達21%，相比歐洲、中東與非洲地區的25%還低，甚至也比日本及亞太地區的24%更少，但預期接下來將會有更多企業選擇將服務佈署至雲端，預期將使未選擇佈署雲端的企業比例降低至6.5%。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》