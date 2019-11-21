LINE開發者大會落幕 史上最多台灣工程師參與

2019-11-21 20:37 中央社 台北21日電



通訊軟體LINE於20日至21日在日本東京舉辦第5屆年度開發者大會LINE DEVELOPER DAY，共有30位來自台灣的開發工程師上台簡報，創有史以來最多台灣開發工程師參與的紀錄。（LINE提供）中央社 分享 facebook 通訊軟體LINE在日本東京舉辦的開發者大會今天落幕，今年首度擴大為連續2天的活動，有30位來自台灣的開發工程師上台簡報，為史上最多，並透過實作工作坊分享專業領域知識。

在這次LINE DEVELOPER DAY 2019大會中，LINE技術長朴懿彬在開場演說談到人工智慧（AI）、數據平台和基礎設施、資安與隱私3大關鍵技術領域，說明LINE如何為用戶匯聚更便利有趣的數位生活應用；其中，AI是今年的重頭戲，有多項創新應用於開場時段展示。

朴懿彬也鼓勵外部開發者利用LINE MINI App平台發表創新應用，將應用連結到LINE平台，豐富LINE的生態圈。

今年的LINE DEVELOPER DAY是第5屆，也創下有史以來最多台灣開發工程師參與的紀錄，將近30位來自台灣的開發工程師在現場分享有關人工智慧、非技術性主題，例如使用者介面與經驗（UI/UX）及專案管理、資料及應用程式介面（API）應用等內容，並透過實作工作坊分享專業領域知識。

近2年LINE在台灣投入越來越多的開發資源在人工智慧、資料科學與資料工程上，且透過機器學習不斷精進中文的自然語言處理，目前已應用在「LINE客服小幫手」中的客服機器人，用以更精確的理解和回覆用戶的問題；在「LINE訊息查證」中，用以判斷用戶回報的錯假訊息是否查核過，以及比對查核結果。

另外，台灣LINE團隊也與總部協作，將技術應用在LINE TODAY的新聞推薦、Smart Channel個人化推播的內容推薦，以及跨服務的搜尋功能等。