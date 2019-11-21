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美日數位結盟 阻中國控管網路

2019-11-21 15:01台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

美國及日本就數位商業交流行為達成零關稅協議。（photo by YouTube）
美國及日本就數位商業交流行為達成零關稅協議。（photo by YouTube）
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「日本與美國結盟，示範網路交流自由，將衝擊中國的控管政策。」日、美2國日前就數位商業交流通過零關稅協議，也在國際間示範新型態的網路發展規則，能箝制中國日漸擴張的網路控管。協議內容包括禁止政府干預民眾的資訊交流，及不得強迫揭露公司的數位商業機密等。

美、日結盟

根據《舊金山紀事報》報導，日前美國眾議院決議，通過美、日雙方簽署數位協議一事。訂定此協議主要目的，是為了避免國家干涉民眾的數位權益，例如禁止各國政府要求企業揭露公司內部網路、裝置中的機密，以保護個人隱私權及企業的科技原創性。

日、美2國則向國際間示範另一種網路管理規則，也打算在數位領域中，帶起新一波的發展思維。日本瑞穗資訊綜研公司資深研究經理菅原說：「未來的問題是，中國對數據的保護主義會不會在國際間擴散，此協議將讓觀望中的國家，選擇中國或由日本、美國帶頭的陣營。」

防中國壟斷數位領域

據《華盛頓郵報》報導，中國對網路掌控漸趨嚴格，政府更在2017年訂立網路安全法，規定國內外企業的一切網路資訊都必須經政府審查，更被認為是日本與美國打造數位聯盟的主因。協議中表明，包括AI人工智慧、機密軟體程式碼等資訊都不該被政府強迫揭露。

將於2020年1月上路的數位協議，讓2國企業從事數位資訊交流時的商業行為時，不會被徵收任何關稅。近期隨著中國試圖壟斷大數據的行為越來越明顯，各國也做出不同的反應，像是印尼政府就跟進中國的政策，也嚴格規範各國間的數位交流。

美國與日本分別為世界第1及第3大經濟體，近期雙方頻繁就貿易協定商談，也就其中的數位交流進行討論，此次2國達成的零關稅協議，能吸引各國加入其聯盟，也將與中國掀起新一波的價值觀競爭。

【更多精采內容，詳見

華盛頓郵報舊金山

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