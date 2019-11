Yahoo在日本屹立不搖成「萬能網站」 靠什麼得日本人喜愛

2019-11-21 09:44 香港01 鄭逸雯



日本Yahoo網站畫面。圖截自日本Yahoo 分享 facebook

日本Yahoo方面11月18日宣佈,將與韓國Naver旗下的通訊程式LINE合併,預計在2020年10月完成。雖然有「Yahoo」之名,日本Yahoo卻早已走上與美國母公司迥異的發展之路。

若想知道Yahoo在日本有多少人氣,只需看看以下數字:根據尼爾森(Nielsen)2018年調查,日本Yahoo網站月平均用戶逾6743萬,覆蓋全國約54%人口,稍為領先Google。雖然只是「險勝」,但已不簡單,皆因在全球範圍內,Google的市場份額已遠超Yahoo,惟後者在日本卻屹立不倒,成為當地一個獨特的網絡文化。

打開Yahoo! JAPAN的網頁,也許可以用一個字形容最直觀的感受——「密」。從電郵、購物、拍賣等功能的圖標,到實時新聞、天氣預報等資訊,版面排得密密麻麻,搜尋關鍵詞的空白欄,依舊置於中央最頂的醒目位置。對比Google初始頁面的簡約設計,不難看出兩者在定位上有所偏差。

日本Yahoo的千種面孔

事實上,早在1996年日本Yahoo誕生時,便打出「國內最初的門戶網站」的招牌。這一定位多年來為日本網民所熟知,搜尋瀏覽器的形象反而並沒有那麼突出。這也是為什麼日本人談起使用Yahoo與Google的不同,不少會覺得後者能夠迅速查找資訊,但功能比較單一;而Yahoo則具備一套綜合、完整的內容體系,其用途滲透民眾生活的方方面面。

門戶網站的特質,客觀上令日本Yahoo更容易吸納廣告商;並且它出現在日本的時間早,得以迅速搶佔國內市場,開發各類功能時也走在行業前沿。例如在網站開創初期,注重打造新聞內容,成立專門的網編部門,種種舉措令其在網媒崛起之前,便早早成為這一領域的佼佼者。根據路透社新聞研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)6月發布的報告,Yahoo是日本讀者人數最多的網絡新聞源,比例遠超位居第二的NHK,其認知度可見一斑。

時至今日,日本Yahoo網站提供逾100種功能,覆蓋傳媒、資訊、娛樂、電子支付等領域,「Yahoo! 搜尋」不過是其中一項。2017年,以「Yahoo! 拍賣」、「Yahoo! 購物」為代表的電子商務類功能,佔公司營業收入的66.5%,而主要通過廣告投放獲得收益的媒體類功能(包括搜尋瀏覽器),則佔32.1%。這也體現日本Yahoo如今的發展重心。

一路在地化 從商家到網絡社群

日本Yahoo得以積累起堪稱「萬能網站」的實力,離不開其背後資本的特殊性。日本Yahoo公司成立於1996年1月,由Yahoo美國母公司(即如今的Altaba)與日本軟銀(Softbank)共同創辦,後者是最大股東。去年Altaba亦宣佈出售剩餘持有的日本Yahoo股份。

軟銀對於日本Yahoo的成功乃功不可沒,依靠雄厚的日資背景及本土資源,為「在地化」鋪平道路。網站的逾百功能當中,不少屬於日本市場獨有,最具代表性的也許是「Yahoo! BB」,用戶可以通過該頁面購買電訊網絡服務,而服務供應商正是日本軟銀。

憑藉低廉價格及大規模宣傳,「Yahoo! BB」在2001年推出後迅速吸客,自然也幫助進一步打響日本Yahoo這一品牌。其他例子還包括,住宿預訂服務「一休」,消費信用及積分服務「Yahoo! Score」等,均由日本Yahoo與國內商家合作營運。

Yahoo知識 變身千奇百趣討論區

日本Yahoo的在地化更深入至網絡文化層面,尤其是「Yahoo! 智慧袋」(即日文「Yahoo! 知恵袋」),已經形成一個獨特的網絡社群。2004年這一功能推出時,原本定位為知識問答,Yahoo美國、Yahoo香港也有同類功能。然而在日本,早期的「Yahoo! 智慧袋」很快發展出論壇特質,例如一位網友在提問欄寫下「早上好」,其他人紛紛以問候用語來回答;更出現所謂的「點名」(即日文「點呼」)現象,提問者以「點名」為主題,回答者則按先後順序報到「1」、「2」、「3」……

面對這種網民自發形成的「風俗」,營運團隊曾經相當苦惱,一度考慮為提問及回答制定規範,違反者會被刪除貼文。不過他們最終選擇尊重用戶的喜好,在一定程度上放任網友自由打造聊天社群,更特地在「Yahoo! 智慧袋」下設「閒聊、雜談」(即日文「おしゃべり、雑談」)的分類,在功能設計上有所不同。即使在社交網絡發達的今天,仍有不少網民留守在這裏,討論「帶新交的女朋友看什麼電影」、「養烏龜需不需要散步」等千奇百趣的問題。

日本人的專屬資訊儲備

事實證明,當年營運團隊的這一決定,至今仍令日本Yahoo受益。「Yahoo! 智慧袋」保存大量網絡用語、現代日本語發展的素材,為日本語言學研究機構所用,更有助於日本Yahoo公司優化其搜尋瀏覽器的關鍵詞詞庫。

日本Yahoo曾採用Yahoo母公司自行研發的搜尋瀏覽器算法,不過2011年之後便轉為使用與Google相同的技術。但不難發現,在日本Yahoo、Google搜尋器,輸入同樣的日文關鍵詞,結果有明顯差異,背後原因除去廣告投放,還需考慮到「Yahoo! 智慧袋」、「Yahoo! 新聞」等日本Yahoo獨有的資訊儲備。有鑒於此,部分日本人仍偏好使用日本Yahoo的搜尋器,也不足為奇。

延伸閱讀:

日本Yahoo與LINE合併背後 是什麼讓軟銀看上Naver?

遊日必備!Google Maps 日本離線地圖開放 慳漫遊數據下載教學

文章授權轉載自《香港01》