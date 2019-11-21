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T-Mobile執行長John Legere將離職 傳聞接手帶領WeWork

2019-11-21 08:47楊又肇

稍早才由美國聯邦通訊委員會 (FCC)正式宣布批准T-Mobile和Sprint合併，並且計畫在美國時間12月6日推行旗下5G連網服務，但T-Mobile稍早確認現任執行長John Legere將離職，轉由現任營運長Mike Sievert轉任執行長職位。

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同時，John Legere隨後也在個人Twitter頁面透露此項決定已經醞釀許久，並且預計在2020年4月30日離開T-Mobile，而新任執行長職位則將由Mike Sievert自5月1日起正式接手。

過去帶領T-Mobile時期裡，John Legere曾以實惠的網路資費方案吸引消費者申辦，甚至藉由新機買大送小形式讓更多消費者願意持續綁約使用，同時更對外擴大漫遊等業務合作，因此讓T-Mobile服務在短時間內大幅擴展。

目前John Legere僅說明暫時還不會讓自己退休，但並未透露接下來的去向，而先前更有消息指稱John Legere可能接手WeWork新任執行長，但隨後似乎對此說法澄清。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

WeWork

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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