強調人工智慧技術應用之餘 LINE更著重用戶隱私防護

今年在LINE Conference 2019年度大會上，強調將以「OMO」策略發展、以本身平台為媒介整合線上與線下服務，並且讓使用者更能在LINE服務中完成全天候的使用需求，進而實現「Life on LINE」的發展目標後，LINE稍早於日本台場舉辦的LINE Developer Day 2019活動上，則是進一步強調強化LINE平台連接性，同時也強調藉由人工智慧接入更多服務，並且說明LINE服務對於隱私、透明化的重視。

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從提出Clova數位助理之後，LINE便持續在旗下服務整合多項人工智慧應用，例如藉由LINE BRAIN計畫提供影像識別、文字識別等技術應用，乃至於針對企業端提供的DEUT人工智慧應答互動技術應用，另外也透過整合人工智慧技術的LINE Search等功能，讓使用者能在LINE服務中隨時獲取即時所需資訊，或是將人工智慧技術應用在台灣地區推行的訊息查證服務，藉此說明人工智慧技術已經成為目前LINE發展主軸項目。

不過，相較於人工智慧技術應用發展，LINE在此次開發者大會更著重溝通用戶隱私，以及資料取用安全的重要性，同時也說明旗下服務在透明度表現上的作法，並且強調不會刻意儲存個人隱私訊息，以及藉由統一資訊儲存架構，讓各個服務僅在使用過程存取個人資料，而非將資訊存放在各個服務內，藉此確保隱私安全。

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依照公布數據，目前LINE在全球地區總計建置超過4萬組實體伺服器，每天最大數據傳輸流量高達1 Tbps以上，每天傳遞訊息量平均達41億則，最高約可達5億則數量。而LINE服務平台隨著使用人數持續增加，每天新增超過1兆筆資料，同時每天增加的經壓縮資料量容量約達390TB，其中更包含約7萬次的密集或瞬間存取需求，以及3萬次的資訊快速檢索次數。

因此，LINE在發展過程也維持改善資料存取效率、滿足多方存取需求，並且提供更有用資訊，其中包含將各個Hadoop運算叢集整合，藉此提昇資料存取效率、降低延遲問題，並且建立可擴展、對應數據分析的運作環境，同時透過自動化完成數據驗證與元數據蒐集，藉此提供反應更快、隱私更加安全的使用體驗。

以LINE目前服務架構來看，將會透過私有雲方式存放用戶隱私資訊，但是藉由開源架構打造服務，並且與更多第三方服務內容串接，同時確保本身服務運作時的透明度表現。在LINE的規劃之下，代表用戶個人隱私的資料將會妥善保護，不會因為服務設計而影響用戶隱私安全，甚至近年來更致力將帳號盜用問題降低至最小，除了今年初日本地區發生大量釣魚詐騙問題，包含台灣、香港在內地區幾乎已經沒有帳號被盜用情況。

而在今年開發者大會中，LINE同時增加更多與第三方合作夥伴、外部服務洽談機會，而非僅只是由LINE單方面說明旗下服務、技術應用模式，因此將原本僅有1天的開發者活動擴大至2天，同時也吸引更多開發者、廠商參與此次開發者大會活動，藉此凸顯LINE不僅希望持續推廣其服務平台，更期望能接入更多服務內容，讓使用者能在使用過程感覺便利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》