LINE非僅增加使用黏著 更重視服務帶來的便利

在後續接受採訪時，LINE技術長朴懿彬 (Park Euivin)表示隱私是LINE一直以來始終重視項目，在此次開發者大會更格外著重溝通確保用戶資訊安全的重要性，另外也強調人工智慧是目前LINE重點發展項目，不僅廣泛應用在LINE諸多服務，更藉由LINE BRAIN計畫讓企業端能藉由各項人工智慧技術資源打造服務內容，藉此讓LINE服務能進一步改善使用者生活。

LINE技術長朴懿彬 分享 facebook

將隱私擺在優先順位

依照朴懿彬的解釋，LINE持續提倡的「Life on LINE」理念，並非只是為了增加LINE服務使用黏著，而是期望透過LINE提供服務讓使用者日常生活變得更加便利，例如可以藉由LINE服務快速取得各類資訊，或是藉由LINE Pay快速、簡單完成付款需求，甚至也能藉由LINE Travel服務完成原本需要橫跨多個平台才能完成的旅遊規劃。

因此，讓使用者變得更沈溺在手機內容並非LINE發展目的，而是透過串接更多服務內容，讓使用者能透過LINE快速解決日常所需問題。

分享 facebook

既然成為使用者日常所需服務平台，意味使用者個人隱私資訊就必須格外小心保護，因此今年有不少比重在訴求重視服務隱私安全。而在Facebook、Google、亞馬遜與蘋果近年來先後遭人質疑隱私安全問題，LINE此次特別強調隱私安全，似乎也是希望向市場強調本身在隱私安全所做努力。

朴懿彬表示，LINE服務除了藉由私有雲架構與加密形式存放用戶隱私資訊，同時也持續與開發者、第三方服務合作，針對必須採用混合雲、公有雲形式運作的服務，將會針對不同使用情況確保用戶資訊存取流程符合隱私規範，同時也必須確保服務運作執行效率，避免影響整體使用體驗。

除此之外，LINE也持續對外以透明化形式說明用戶數據如何被使用，同時也強調目前資料存放架構採集中管理方式，而非分散存放在各個服務，藉此達成資料安全存放使用目的。

人工智慧是目前發展主軸項目

而在人工智慧應用部分，朴懿彬則是說明目前在LINE相關服務中已經開始導入大量人工智慧技術，雖然一般使用者較容易直覺看見的Clova智慧喇叭等應用，目前受限於自然語音識別效果等限制，現階段還是以日、韓地區使用居多，但實際上有更多看不見的人工智慧技術應用在LINE各項服務。

例如台灣地區用來驗證是否為假新聞的訊息查證功能，以及LINE Smart Channel內容推薦或LINE Score個人信用評分，背後其實都應用了Clova人工智慧技術，使得人工智慧技術目前成為LINE重點發展項目。

不過，朴懿彬也表示確實有些功能採用大量人工智慧技術，卻無法順利吸引消費市場使用，導致較難獲得實質使用反饋，因此今年開始推動的LINE BRAIN計畫，便是向開發者、企業端或合作夥伴提供人工智慧技術應用資源，藉此針對各類商業應用需求打造服務，並且透過使用結果觀察需要做調整細節，如此一來也能推動更多便利的LINE服務。

雖然現階段LINE BRAIN計畫項目仍以企業商用為主，但確實部分功能也有可能進一步開放消費市場需求使用，藉此落實將人工智慧技術帶到更多面向。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》