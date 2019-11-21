阿里巴巴將在香港掛牌上市 預計發行5億普通股籌集112億美元資金

阿里巴巴宣布，將由國際發售與香港公開發售合組發行5億股普通股，其中每股將以176港幣價格銷售，預計籌集880億港幣資金，約等同112億美元，成為香港近10年以來最大上市募股交易。

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目前阿里巴巴計畫在11月26日於香港正式掛牌上市交易，除了本身預計發行5億股普通股，仍可額外發行7500萬股普通股。

而此次並非阿里巴巴首次在香港供開幕股上市，早在2007年便曾經讓旗下B2B商業平台於香港掛牌上市，但卻未能維持太久漲幅，隨後因為股價暴跌，使得阿里巴巴選擇以每股13.5港幣價格回購股權進行私有化，其後則是選擇在美國紐約掛牌上市，並且成為有史以來最大規模募股上市交易。

再次選擇在香港掛牌上市，除了基於目前香港地區允許同股不同權形式交易，進而吸引小米在內公司於香港掛牌上市，同時也透過爭取更多內地投資者藉由滬港通及深港通形式購買香港上市股票，阿里巴巴顯然將會吸引更多中國內地投資者入股投資，進而挑戰騰訊在香港成為最大上市交易公司地位。

不過，由於採同股不同權形式銷售，因此在香港恆生指數現有規格之下，阿里巴巴將不會被列入作為香港股市基準的恆生指數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》