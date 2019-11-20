網路用過度會被罰？ 網曝「這樣用輕易破百G」

2019-11-20 11:21 聯合新聞網 綜合報導



許多網友表示每天用手機看高畫質影片，使行動網路用量輕易就突破100G。圖片來源／ingimage 分享 facebook

近期中華電信傳出將修改門號合約優惠同意書內容，除了原合約中限制「連續性網路攝影或廣播」、「P2P檔案分享」等行為規定外，另新增限制「不合理WiFi熱點分享」、「FTP及雲端硬碟」等行為，並針對佔用頻寬的用戶祭出追加超額流量的回溯收費。雖中華電信昨日表示已將回溯收費刪除，但此事也引起外界討論，有網友表示自己常用行動網路看影片、用臉書等，但每個月網路用量也不會破100G，因此質疑正常人一般使用應該都不會破百G，對此許多網友則表示有些使用習慣輕易就會達到，甚至會超量許多。

原PO昨日（19日）在「批踢踢討論板」上發文，表示自己是手機重度使用者，有時會用Line看12強棒球球賽和NBA總冠軍直播，每天也固定會用Youtube看小短片、用臉書、上PTT或是看網路新聞，但每個月不管怎麼認真使用，網路用量都不會超過100G，因此原PO質疑到底如何使用用量會破百，並說「正常人一般日常生活網路每個月都不會超過100G吧？」

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對此許多網友紛紛回應，有部分人認同原PO想法，認為一般使用不易破百，「真的，正常使用根本不會超過10GB。」、「家裡也有用4G分享器也不會超過100G。」、「我平均40G，平常看YouTube、載遊戲之類的也會看直播...」。

但多數網友表示每月破百G相當正常，尤其是觀看高畫質影片就耗費許多用量，「1080p60影音一個月看100小時就超過了。」、「追劇的人2-300G應該很容易達到。」、「家裡沒固網，一人每天看幾部劇，月底隨便都超過100G。」、「看畫質吧，我原本看720，一天也用不到1G，後來看1080隨便就2、3G起跳。」

對於電信業者針對異常超量使用數據傳輸，進行限制服務、終止服務契約的規定，網友們也認為如果是單純日常使用，導致網路使用量破百G，並不會被業者禁止，但如果不當使用就會被抓，「追劇這種中華怎麼可能抓啦！婆婆媽媽哭爆給你看，該抓的是那種，一個熱點全家用的。」、「分享熱點算啥的，一堆人是直接拿去插機器，掛著載。」、「市面上有無線AP就是插SIM轉有線無線的這種的，當固網又瘋狂下載一定被抓。」、「除非播放時間真的太不合理，例如連續48小時播放之類，否則不太可能會被限制。」