維持公司營運 WeWork傳至少準備裁撤4000名員工

日前確認推行「90天行動計畫 (90-day game plan)」，並且將透過精簡業務、裁員等方式自保的WeWork，預期將減少4000名員工，以利在取消募股上市及面臨嚴重虧損情況下維持運作。

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依照消息來源表示，WeWork預計在核心業務裁撤2000人至2500人，同時非核心業務部分也會有多名員工面臨被裁撤。而另一方面說法更透露，WeWork實際裁撤人數可能介於5000至6000人。

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而WeWork目前問題在於過於快速擴張，雖然吸引不少企業行號使用其服務，但也累積龐大虧損，使得投資者對於WeWork營運與治理模式感到質疑，因此也造成WeWork上市募股最終無法順利成功，而前任執行長暨共同創辦人Adam Neumann也被要求離開，並且由Softbank以將近80億美元等值價格收購過半持股。

雖然獲得Softbank資金維持營運，WeWork仍須精簡本身業務結構，將共享辦公空間以外非核心業務重新整頓，並且針對旗下業務、總務、行政管理部門在內人力資源重新安排。

但隨著裁員消息傳開，目前也引發WeWork內部員工不滿，甚至成立「WeWorkers Coalition」聯盟，要求公司公平發放遣散費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》