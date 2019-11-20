美國商務部證實 將第三度放寬華為出口禁令緩衝期

先前傳出美國商務部將第三度向華為提供90天緩衝期，在稍早對外聲明中，美國商務部也證實此說法。

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依照美國商務部部長Wilbur Ross在聲明內容表示，此次再度向華為提供90天緩衝期，依然是為了讓美國偏遠地區的華為產品使用者能確實獲得後續服務更新，避免影響這些使用者的相關權益。

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若從第一次提供緩衝期起算，目前美國商務部已經給予華為至少超過270天以上的緩衝期，但條件僅能針對現行已經在美國境內上市銷售產品做更新，因此後來推出的Mte 30系列機種，基本上還是無法獲得諸如Google Mobile Service服務支援。

雖然稍早Wilbur Ross表示願意開放美國廠商在不影響美國安全與權益情況下，仍可批准美國境內廠商提出申請與華為恢復合作，但目前顯然還沒有進一步消息確認。

華為創辦人任正非在日前受訪時，強調華為目前已經可以做到自給自足，加上目前絕大部分的市場夥伴仍願意與華為合作，因此實際上受到美國貿易出口禁令影響比例不算大。但是從Mate 30系列無法直接使用Google Mobile Service服務情況來看，顯然還是會讓華為在下半年旗艦機銷售表現受到打擊，尤其稍早在台灣更可能因為產品中標示「中國台灣」情況，可能會無法獲得批准在台上市，甚至傳出可能在台取消銷售情形。

而從另一方面來看，美國政府禁止相關技術出口給華為使用情況，或許未來也會成為更大問題，畢竟受影響成分較大的，或許還是以美國境內廠商居多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》