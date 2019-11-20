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突襲！蘋果將在12月發表會 公布最受歡迎App及遊戲

2019-11-20 09:04楊又肇

雖然今年僅以新聞稿形式揭曉新款AirPods Pro，同時也僅透過小型體驗活動揭曉新款16吋MacBook Pro，甚至未計畫更新iPad Pro系列產品，但蘋果似乎仍計畫在美國東岸時間12月2日下午4點於紐約舉辦一場特別活動，將以表彰2019年內最受歡迎的App及遊戲內容。

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相比過往僅以新聞稿形式公布年度最受歡迎的App及遊戲內容，但顯然在開始更加著重推動服務內容，並且在今年陸續推出新版Apple News，以及Apple Arcade、Apple TV+在內訂閱服務，蘋果或許期望藉由實體活動吸引更多關注，進而刺激更多App、服務、遊戲等內容提供者藉由蘋果服務平台增加使用人數。

類似情況，蘋果在每年的WWDC開發者大會也會針對卓越設計內容頒發獎項，但畢竟還是針對開發者為主，此次透過實體活動預期是希望能爭取更多消費市場關注，並且增加實質使用人數。

除了公布年度最受歡迎的App與遊戲內容，或許蘋果屆時也會同步說明新款Mac Pro與Pro Display XDR顯示器應用成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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