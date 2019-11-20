突襲！蘋果將在12月發表會 公布最受歡迎App及遊戲

雖然今年僅以新聞稿形式揭曉新款AirPods Pro，同時也僅透過小型體驗活動揭曉新款16吋MacBook Pro，甚至未計畫更新iPad Pro系列產品，但蘋果似乎仍計畫在美國東岸時間12月2日下午4點於紐約舉辦一場特別活動，將以表彰2019年內最受歡迎的App及遊戲內容。

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相比過往僅以新聞稿形式公布年度最受歡迎的App及遊戲內容，但顯然在開始更加著重推動服務內容，並且在今年陸續推出新版Apple News，以及Apple Arcade、Apple TV+在內訂閱服務，蘋果或許期望藉由實體活動吸引更多關注，進而刺激更多App、服務、遊戲等內容提供者藉由蘋果服務平台增加使用人數。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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類似情況，蘋果在每年的WWDC開發者大會也會針對卓越設計內容頒發獎項，但畢竟還是針對開發者為主，此次透過實體活動預期是希望能爭取更多消費市場關注，並且增加實質使用人數。

除了公布年度最受歡迎的App與遊戲內容，或許蘋果屆時也會同步說明新款Mac Pro與Pro Display XDR顯示器應用成效。

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》