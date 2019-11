突襲！蘋果將在12月發表會 公布最受歡迎App及遊戲

雖然今年僅以新聞稿形式揭曉新款AirPods Pro,同時也僅透過小型體驗活動揭曉新款16吋MacBook Pro,甚至未計畫更新iPad Pro系列產品,但蘋果似乎仍計畫在美國東岸時間12月2日下午4點於紐約舉辦一場特別活動,將以表彰2019年內最受歡迎的App及遊戲內容。

相比過往僅以新聞稿形式公布年度最受歡迎的App及遊戲內容,但顯然在開始更加著重推動服務內容,並且在今年陸續推出新版Apple News,以及Apple Arcade、Apple TV+在內訂閱服務,蘋果或許期望藉由實體活動吸引更多關注,進而刺激更多App、服務、遊戲等內容提供者藉由蘋果服務平台增加使用人數。

類似情況,蘋果在每年的WWDC開發者大會也會針對卓越設計內容頒發獎項,但畢竟還是針對開發者為主,此次透過實體活動預期是希望能爭取更多消費市場關注,並且增加實質使用人數。

除了公布年度最受歡迎的App與遊戲內容,或許蘋果屆時也會同步說明新款Mac Pro與Pro Display XDR顯示器應用成效。

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC