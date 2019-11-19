演算法歧視嚴重 法官籲立法規範

2019-11-19 22:26 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



電腦演算法造成性別或種族歧視，英國最高法院法官警告，若不制訂對演算法的規範，人權恐被侵蝕。(Photo by Pixabay) 分享 facebook 電腦演算法造成性別或種族歧視的事件層出不窮，譬如蘋果共同創辦人沃茲尼克日前指出，他和老婆共用銀行帳戶和資產，但是蘋果信用卡的刷卡額度卻相差10倍！學者指出，演算法威力之強大，可透過其他資料推論出其他消費者未提供的資訊，英國最高法院法官則警告，若不制訂對演算法的規範，人權恐被侵蝕。

演算法造成歧視

《英國廣播公司》指出，電腦的演算法在生活中無所不在，影響遍及交通、購物到運動等各層面。最直接的影響莫過於金融業，例如保險業透過暱稱「郵政彩票」的演算法，即郵遞區號所代表區域的犯罪率，以此決定不同的地區的保費，犯罪率愈高保費也愈高。透過各種演算法得出的個人信用等級，更會影響申請手機門號乃至租房子的順利與否。

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演算法會造成性別或種族歧視嗎？負責蘋果信用卡營運的高盛銀行澄清，沒有要求申請者提供性別、種族、年齡等資訊。舊金山大學應用資料倫理中心的主任湯瑪絲表示，不應忽視潛在變項的存在，例如演算法可以從教師這個職業推論出申請者很有可能是女性，或是從警察的犯罪檔案中推測申請者為黑人。

解決之道在規範

針對演算法造成的歧視，《英國廣播公司》提出3個解決之道：第一，將演算法完全公開以接受大眾檢驗，但企業極有可能拒絕公開作為商業機密的演算法；第二，僅告訴消費者哪些個資是演算法中的重要參數，然而哪些個資目前仍欠缺共識。

或許最折衷的方法是演算法納入不明確的個資。以保險業為例，根據業者索塔的建議，保險公司可針對企業全體員工的健康狀況投保，而不是針對個別員工，缺點是無法差異化行銷，不過索塔認為，投保人有權利知道他們的個資如何被利用。

《泰晤士報》指出，英國最高法院法官塞勒斯罕見的警告，這些演算法替我們決定生活中許多大小事，將會一點一滴侵蝕到人權和人性尊嚴，他呼籲盡速制定對演算法的規範。

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