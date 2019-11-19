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蘋果12月邀請函來了！ App Store變金色 發表會就是為這而來

2019-11-19 16:21電獺少女

會不會有新品發布呢？（疑問）

蘋果宣布將在 12 月 2 日下午 4 點（台灣 12/1 凌晨 5:00）在紐約舉辦「special event」（特別活動），而這次發表會的內容在於 2019 年最受歡迎的應用程式（App）跟遊戲，不過目前還不清楚除了向開發人員授與應用程式跟遊戲獎之外，還有沒有什麼特別的事情要宣佈

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圖片上的標語寫著「Loved by millions Created by the best」（受到數百萬人的喜愛，由最棒的開發者創造），並將原本藍色的 App Store icon 變成全金色，主題很明顯的是為了應用程式、遊戲而來，除了公布2019年最受歡迎的應用程式、遊戲之外，可能也會有下載量的排行榜，貝爾自己是蠻期待會不會有新加入的Apple Arcade最受歡迎的遊戲榜，不過之前蘋果的做法是發布一份新聞稿，裡面介紹著年度最佳的應用程式，這次的活動不僅僅只有發布，反而像是有一個頒獎典禮

這也是蘋果第一次舉辦專門針對應用程式跟遊戲的現場活動，比較有趣的地方是，他們默默的在官網發佈了 AirPods Pro 跟 16 吋 MacBook Pro，卻特別為最佳應用程式做一個現場的頒獎活動，的確會讓人懷疑到底當天會不會突然有新產品的發佈，不過或許他們考慮的是不想讓新產品搶走最佳應用程式的風采

不確定蘋果會不會直播這場「special event」，今年預計會發的東西好像也發完了，看來我們也只能等活動當天，或是等時間再近一點，看看蘋果會不會給我們「one more thing」的驚喜了！大家覺得會有新產品發布嗎？我猜不會，你們呢？

（新聞來源：CNBC9to5mac

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果App StoreApple Arcade

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