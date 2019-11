蘋果12月邀請函來了! App Store變金色 發表會就是為這而來

會不會有新品發布呢?(疑問)

蘋果宣布將在 12 月 2 日下午 4 點(台灣 12/1 凌晨 5:00)在紐約舉辦「special event」(特別活動),而這次發表會的內容在於 2019 年最受歡迎的應用程式(App)跟遊戲,不過目前還不清楚除了向開發人員授與應用程式跟遊戲獎之外,還有沒有什麼特別的事情要宣佈

圖片上的標語寫著「Loved by millions Created by the best」(受到數百萬人的喜愛,由最棒的開發者創造),並將原本藍色的 App Store icon 變成全金色,主題很明顯的是為了應用程式、遊戲而來,除了公布2019年最受歡迎的應用程式、遊戲之外,可能也會有下載量的排行榜,貝爾自己是蠻期待會不會有新加入的Apple Arcade最受歡迎的遊戲榜,不過之前蘋果的做法是發布一份新聞稿,裡面介紹著年度最佳的應用程式,這次的活動不僅僅只有發布,反而像是有一個頒獎典禮

這也是蘋果第一次舉辦專門針對應用程式跟遊戲的現場活動,比較有趣的地方是,他們默默的在官網發佈了 AirPods Pro 跟 16 吋 MacBook Pro,卻特別為最佳應用程式做一個現場的頒獎活動,的確會讓人懷疑到底當天會不會突然有新產品的發佈,不過或許他們考慮的是不想讓新產品搶走最佳應用程式的風采

不確定蘋果會不會直播這場「special event」,今年預計會發的東西好像也發完了,看來我們也只能等活動當天,或是等時間再近一點,看看蘋果會不會給我們「one more thing」的驚喜了!大家覺得會有新產品發布嗎?我猜不會,你們呢?

(新聞來源:CNBC、9to5mac)

《原文刊登於合作媒體電獺少女,聯合新聞網獲授權轉載。》