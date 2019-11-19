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天空之城的革命：南韓「特權升學」的教育煉獄

惠普拒絕被全錄吃下 甚至可能進行反向收購

2019-11-19 08:47楊又肇

雖然先前計畫未來裁撤最多16%員工人數，但是對於稍早全錄 (Xerox)提議以335億美元等值股票與現金收購提議，HP則是予以回絕，甚至有意反過來收購全錄。

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近期面臨執行長異動，同時預計在未來裁撤16%現有員工人數，亦即在2022財年以前準備減少約9000名員工數量，藉此重整公司營運模式，HP顯然並不急著透過出售爭取資金，因此對於全錄稍早提出收購提議，反而認為全錄低估HP整體市值。

HP會有這樣的想法，自然在於全錄目前市值約在84億美元，約僅有HP現有市值的三分之一左右，即便提出高於HP市值價碼進行收購，似乎仍讓HP認為自己潛在市值被低估。以全錄目前仍以商用印表機設備為經營的模式來看，HP反而認為收購全錄更有利本身印表機事業發展。

不過，目前雙方都還沒有進一步說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

惠普

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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