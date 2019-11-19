Yahoo Japan與LINE組成最強團隊 對抗北美、中國網路科技公司

在稍早對外說明會中，Z Holdings說明選擇以旗下持有Yahoo Japan與NAVER旗下LINE合併，是為了因應北美與中國日漸強大的網路科技公司發展競爭，並且期望能以人工智慧、科技改變現今日本發展狀態。

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與中國、北美網路科技公司抗衡

在進一步說明中，確認未來全新成立公司仍會以Z Holdings為稱，分別由Z Holdings母公司Softbank與NAVER各持50%股權共同經營，同時全新董事會成員席位將由原本Z Holdings與LINE各佔3席，並且設立4席公司以外董事成員席位，而全新Z Holdings執行長職位將由原本Z Holdings執行長川邊健太郎，以及原本LINE執行長出澤剛共同擔任。

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在未來規劃中，全新Z Holdings預期將會持續藉由科技與人工智慧技術改變日本社會面臨勞動人口、生產力與自然災害在內問題，同時也期望藉由使用體驗改善生活，並且從日本為起點，進一步擴展至亞洲、全世界，成為全球化的人工智慧技術公司，進而與北美、中國境內科技公司抗衡。

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品牌、海外市場營運模式均不受影響

在相關規劃中，未來Yahoo Japan、LINE現有品牌將不做任何改變，同時各自提供服務運作模式也不會做改變，包含LINE在台灣、泰國、西班牙等地區推行服務也不受影響，但日後將會整合Yahoo Japan與LINE既有資源擴大發展，甚至也能銜接Softbank旗下資源，乃至於NAVER提供服務技術，藉由整合後超過1億的用戶人數規模推動更大發展動能。

同時，未來雙方合併後的員工人數將超過2萬人，而年投資金額也將超過1000億日圓，預期在媒體內容、廣告、金融科技、通訊、O2O領域投資發展，並且整合人工智慧技術應用模式，另一方面也強調在確保用戶隱私安全之下，將會善用數據推動更多業務成長。

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就目前公布消息，Z Holdings與LINE已經正式簽訂合併意向書，最快會在今年12月18日簽署對合併協議。同時依照合併意向書內容，Z Holdings將以每股348日圓價格，總計7396億日圓等值價格收購LINE，預計在2020年10月完成所有股權移轉。

此外，由於目前雙方簽署內容僅為合併意向書，意味最終收購報價仍在協商階段，因此未來仍有可能因報價未能達成協議，導致收購失敗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》