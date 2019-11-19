消息指稱 美國商務部將第三度向華為提供90天緩衝期

今年8月中旬確認將提供華為額外90天限制緩衝期，讓華為能針對美國境內用戶所使用產品提供更新等服務，同時也能讓華為有更多喘息時間。而在第二次延長緩衝的臨時許可即將再度到期情況下，再次傳出美國商務部將第三度讓華為可獲得緩衝，以利處理美國境內偏遠地區較無法即時獲得更新的手機，以及網路相關應用產品服務更新項目。

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依照紐約時報引述消息表示，美國商務部計畫再次向華為提供緩衝期，讓華為能進一步針對美國境內用戶提供手機與網路產品服務更新，避免影響用戶使用權利。

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不過，目前暫時還沒有太多具體細節透露，但沒意外應該還是以延長90天緩衝期為限，同時美國商務部依然是將華為列入出口禁止名單內，使得華為目前仍無法獲得Google、Qualcomm在內美國廠商提供技術。

但依照先前美國商務部部長Wilbru Ross透露說法，美國政府將會在近期內允許美國公司與華為進行商務貿易，同時也表示目前已經累積收到不少申請請求，顯然也代表美國政府方面也希望避免影響境內廠商市場發展模式。

不過，Wilbur Ross也透露並非所有請求都會獲得批准，主要還是會審核提出申請的廠商貿易細節，若危及美國安全等立場的話，基本上就不會蓋章批准。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》