李佳峰確認離開燦坤3C總經理職位 未來去向備受矚目
今年3月8日從小米台灣總經理職位離開，並且轉任燦坤3C總經理的李佳峰，稍早證實因個人規劃因素離開燦坤體系。
不過，目前李佳峰並未透露接下來職涯規劃，而燦坤方面也僅透露李佳峰因個人規劃因素離開。
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在擔任燦坤3C總經理期間，李佳峰主要負責推動燦坤品牌轉型，其中包含更換員工制服轉換形象，同時也藉由全新合作、銷售模式改變燦坤既有營運模式，預期讓發展29年之久的燦坤扭轉市場刻版印象。
但從就任至今僅約7個多月便宣布離開消息，則是讓市場更加關注這位過去成功帶領小米台灣發展，並且透過硬體、網路、新零售營運模式，讓小米台灣在不到6年時間內突破新台幣百億元營收規模，更將小米眾多產品帶進台灣以在地化形式銷售。
目前市場對於李佳峰未來去向相當關注，甚至有看法猜測未來是否會再度回歸小米體系，藉此減緩目前台灣市場必須由香港營運總監羅燕同時兼任的情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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