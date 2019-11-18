Yahoo日本確定與LINE合併 未來將以全新公司形式運作

稍早傳出Yahoo日本將與LINE合併消息，稍早確認將成真，預計在今年12月18日正式簽署對等合併協議。

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而雙方合併消息，由Yahoo日本母公司Z Holdings社長川邊健太郎，以及LINE社長出澤剛共同宣布，表示正式簽訂合併意向書，最快會在今年12月18日簽署對合併協議。同時依照合併意向書內容，Z Holdings將以每股348日圓價格，總計7396億日圓等值價格收購LINE，預計在2020年10月完成所有股權移轉。

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未來合併之後，LINE將從上市公司轉為私有化公司，並且由Z Holdings母公司Softbank，以及LINE母公司NAVER共同成立全新公司，並且以各自持股50%比例運作。

若依照先前公布消息，Yahoo日本目前已經擁有5000萬名用戶人數，而LINE方面則累積擁有超過8000萬名用戶人數，未來雙方合併之後將有機會成為用戶人數破億的服務平台。

至於LINE在日本與Z Holdings合併，並且預計轉為全新公司運作，預計會在接下來的說明中公布具體細節，而台灣方面是否會受到影響，現階段還沒有明顯改變。此外，由於目前雙方簽署內容僅為合併意向書，意味最終收購報價仍在協商階段，因此未來仍有可能因報價未能達成協議，導致收購失敗。

目前Yahoo日本在數位內容、網路服務推廣規模，加上LINE目前在日本地區針對行動網路應用擴展情況，雙方合併預期將能串接更多網路發展機會，同時也可能進一步銜接包含行動通訊、線上社群、新聞內容、金融事業在內服務項目。

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《原文刊登於合作媒體合併消息，稍早確認將成真，預計在今年12月18日正式簽署對等合併協議。

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