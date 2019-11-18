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Netflix強調 未來將可完全藉由原創影音內容獲利

2019-11-18 10:47楊又肇

在稍早受訪時，Netflix內容長Ted Sarandos表示未來將可能完全藉由原創內容獲利，而非仰賴他人授權使用影片內容。

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相比早期取得各個片廠、發行商授權提供內容經營模式，Netflix現行發展更傾向投入自有原創內容，甚至投資廠商以既有版權內容重製或創造全新內容。同時與亞馬遜、Hulu、蘋果在內競爭對手，Netflix更是在原創內容發展投注更多金額。

而從串流影音市場加入越來越多競爭對手，甚至原本是內容提供來源的合作夥伴迪士尼，如今也開始推行自有串流影音服務，並且準備將原本授權提供使用內容收回，顯然更加堅定Netflix全面投入原創內容發展布局。

不過，即便Netflix更加積極地推行原創內容，甚至藉由文字翻譯、以在地口語進行配音，使得旗下原創內容可以吸引更多國家地區觀眾欣賞，目前仍有不少比例會透過Netflix觀看電影內容、影集，甚至是動畫作品，因此即便未來全面轉向以原創內容發展為主，Netflix顯然仍需要透過授權內容帶來的使用流量增加營收。

Netflix的成功，證明串流影音市場發展確實可行，同時也讓更多對手一同加入市場競爭，藉此讓串流影音服務可以變成市場使用主流。而在Netflix的看法中，預期未來將會有更多串流影音服務加入競爭，因此認為持續推動原創影音內容將是未來著重發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Netflix串流影音

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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