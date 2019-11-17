F1賽事主辦單位FIA 計畫在2030年以前實現碳中和目標

F1賽事主辦單位FIA (國際汽車聯盟)稍早宣布，預計在2030年以前讓整個F1賽事活動使用車輛、賽道與相關營運達成碳中和 (Carbon neutrality)目標，藉此符合接下來的環保發展方向。

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相較於歐盟在內地區開始推廣降低燃油車使用比例，並且開始轉向電動車使用模式，由FIA主導舉辦的F1賽事則是給人相對不環保的印象，其中包含刺耳尖銳的聲噪、高耗油運作，顯然與環保無法牽扯上關係。

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不過，其實在賽事上伴隨開發的輕量化複合材質、電力回充系統，或是讓整體燃油更具效率的技術，則是多少應用在一般市售車款上，進而達成更加省油、行車運作效率更佳的表現，實際上也還是有做到一些環保推進效果。

而接下來計畫在2030年以前實現整體賽事營運可達碳中和的目標，則是預期能讓賽事使用車輛、賽道，乃至於賽事關連營運細節都能做到碳中和效果，藉此顛覆一般人對於F1賽事明顯不環保的刻板印象。

其中，包含所有參賽車隊使用辦公室、工廠都會導入再生綠能作為電力來源，同時在賽事活動期間也會減少使用一次性使用的餐具等消耗物品，並且會進一步加強廢棄物回收作業。

依照FIA的說法，實際上在賽事活動期間，真正由比賽車輛產生的排碳量並不高，反而更大量的排碳量來自車隊移動與器材運輸，因此期望藉由更多元的作法實現碳中和目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》