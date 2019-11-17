Dell計畫在2040年以前 全面導入環保綠能運作

先前已經投入不少環保推廣事宜，Dell稍早宣布將擴大旗下「Progress Made Real」環保計畫發展目標，其中預計在2040年以前全面導入環保綠能運作。

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在先前設定目標中，Dell計畫在2030年以前使旗下消費類型產品採用更多回收元件，並且將以100%回收材質製作產品包裝。而在新一波設定目標中，Dell更計畫在2040年以前使其辦公環境全面導入綠能運作，目前則已經實現75%導入比例。

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另一方面，Dell也強調未來將協助超過1000個非營利廠商進行數位轉型，並且在健康、教育與金融領域改變超過10億人工作模式，而在女性員工聘僱方面也將提昇至與男性員工維持相同比例，同時也預計增加更多黑人與非裔員工聘僱比例。

Dell在先前已經宣布採用回收元件打造消費產品，同時也藉由名為「Circular Collection」計畫，將回收的舊款Dell電腦拆解零件提煉貴金屬成分，轉由《暮光之城：無懼的愛》系列女演員Nikki Reed旗下飾品品牌Bayou with Love重新製作為14K或18K金的戒指、耳環、手鐲等飾品。

類似作法，蘋果目前已經開始在旗下產品採用回收鋁材製作產品框體，同時也強調在辦公環境導入高度環保綠能，而包含Google、Facebook、三星在內廠商也都有各自推動環保政策，以及導入回收綠能的永續發展規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》