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增加使用人數 蘋果可能跟進推出多項訂閱服務綁定方案

2019-11-16 08:26楊又肇

在迪士尼旗下串流影音服務Disney+額外提供同時綁定Hulu、ESPN+訂閱服務，而HBO旗下HBO Max也提供類似綁定服務之下，或許蘋果也計畫推行類似的訂閱綁定方案。

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依照彭博新聞引述消息來源報導，蘋果內部正在考慮推出同時綁定多項訂閱服務的使用方案，讓使用者能透過單筆費用即可使用多項訂閱服務。

目前仍無法確認蘋果是否確實有意推行此類方案，但預期至少會等到2020年才有機會推出。

蘋果現階段已經推行包含News+、Apple TV、Apple Arcade，以及Apple TV+在內訂閱服務，其中有部分訂閱服務採取相同計費方案，甚至可以同時讓6名家族成員共同使用，若未來比照迪士尼、HBO推行多項訂閱服務綁定方案，或許將會提昇各個訂閱服務使用人數。

不過，同時綁定多項訂閱服務的背後，其實也涉及複雜的分潤拆帳，若考量與合作夥伴之間的利潤收益的話，或許意味蘋果必須花費時間研擬最佳計費模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果串流影音

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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