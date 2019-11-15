警用無人機被抗議民眾用雷射筆瞄準 迅速墜地

2019-11-15 18:19 聯合新聞網 INSIDE



一台警用無人機飛過智利抗議群眾時，他們以驚人的團隊合作拿起許多明亮的綠色雷射一致地瞄準了無人機，然後無人機不規則移動，迅速墜落到地面上。

智利民眾要求總統下台、經濟改革所引發大規模抗議已數週，警方出動不少無人機來攝影、監視；最近示威者找到對抗的最佳利器：雷射。法新社 分享 facebook

智利民眾要求總統 Sebastian Pinera 下台、經濟改革所引發的大規模抗議已延續數週，這其中智利警方出動了不少無人機用來攝影、監視智利民眾；不過最近智利示威者們找到了一項對抗無人機的最佳利器：雷射。

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從上面這則影片可以看到，一台警用無人機飛過抗議群眾時，他們以驚人的團隊合作拿起許多明亮的綠色雷射一致地瞄準了無人機，然後可以看到無人機不規則移動，迅速墜落到地面上。

的確，日前美軍使用雷射武器將無人機擊落的實驗已經成功，證明雷射確實是對付無人機的絕佳利器；但你或許想問：群眾拿的不就是雷射筆嗎？功率差這麼多，怎麼能射得下無人機？有些人甚至認為智利警用無人機是粗製濫造的便貨，光靠雷射筆就可以讓無人機的塑膠融化當機，或是導致過熱和故障。

但更合理的可能性是：大量雷射光線會干擾無人機手控操作員的視線，或是無人機本身自動駕駛的鏡頭、感應器，導致無人機強制進入安全模式迫使它降落。

事實上，高功率雷射筆先前就已被許多香港抗議者用來溝通，或是干擾監視器破壞錄影功能；但也因此傳出香港大學生購買雷射筆被當攻擊性武器，當街被捕的事件。

直升機遭雷射攻擊視角

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》