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曾推動「小冰」、Bing 微軟執行副總裁沈向洋將於明年初離職

2019-11-15 13:47楊又肇

微軟稍早宣布，加入微軟超過23年，同時在微軟人工智慧技術應用發展有諸多貢獻的執行副總裁沈向洋，將會在2020年初離開微軟。

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依照微軟說明，沈向洋預計在2020年2月1日正式離開，而微軟執行長Satya Nadella隨後也透過內部信件感謝沈向洋過去以來在微軟內部所作出貢獻，同時也說明未來沈向洋負責項目將由微軟技術長Kevin Scott接手，並且負責帶領微軟人工智慧項目，以及微軟研究院投入研究內容。

而沈向洋離開微軟之後，將會繼續擔任微軟顧問，協助Satya Nadella與微軟創辦人Bill Gates提供意見及看法諮詢。

沈向洋在1996年11月加入微軟研究院，並且在1998年成為微軟亞洲研究院初期創始成員之一，隨後在2007年11月以搜尋產品研發工程部門副總裁身分加入微軟Bing Search團隊，更在2013年升任微軟執行副總裁，同時也以華人身分成為微軟高階管理團隊成員，負責帶領人工智慧相關技術應用與研究項目發展，包含中國地區推行的人工智慧數位助理服務「小冰」，以及Bing Search關連廣告投放在內技術，都是出自沈向洋帶領團隊研發成果。

目前沈向洋並未透露接下來去向細節，因此還不確定是否會比照同樣在微軟內部有不少貢獻的前微軟執行副總裁陸奇選擇返回中國尋求發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟人工智慧數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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