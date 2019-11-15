攜手花旗等金融機構 Google打造「Cache」網銀服務
依照華爾街日報報導指稱，Google預計推行一項代號「Cache (快取)」的網路銀行服務，預計在2020年推行。
在此之前，Google已經推行不少與金融相關服務，例如Google Pay服務，或是允許使用者透過旗下服務進行點對點轉帳。而此次預計推行的代號「Cache」項目，則將使Google跨入網路銀行服務發展。
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依照消息來源表示，此項服務並非由Google直接經手使用者金融帳戶，而是轉由花旗集團與史丹佛信用合作社 (Stanford Credit Union)提供相關金融服務，並且透過Google網路平台運作。
同時，Google強調將不會對外銷售使用者帳戶隱私，而是會運用旗下網路資源強化網路銀行使用體驗，藉此打造更便利的數位銀行服務。
但畢竟銀行帳戶涉及個人金融往來隱私，因此在美國政府目前對於科技業者掌握使用者個人隱私行為密切關注情況下，Google未來要順利推行此項服務，或許將會面臨更嚴苛的質詢，甚至可能引發不少批評。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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