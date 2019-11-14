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Google地圖新增翻譯功能 問路幫忙唸地址

2019-11-14 13:58中央社 台北14日電

Google地圖結合Google翻譯，將從11月開始新增翻譯功能，可讓使用者在手...
Google地圖結合Google翻譯，將從11月開始新增翻譯功能，可讓使用者在手機上直接播放以當地語言唸出的地點名稱和地址。（Google提供）中央社
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Google地圖服務從11月開始新增翻譯功能，使用者只要在手機上輕觸地名或地址旁邊新增的喇叭按鈕，Google地圖就會將地名或地址唸出來，幫助使用者在異國順利溝通目的地。

Google今天在官方部落格發文表示，當使用者身在異國，又不會說或寫當地的語言時，難免在旅程中碰到窘境，特別是需要與他人溝通時；像是與計程車司機比手畫腳的尷尬時刻，或是臨時需要向路人問路。

Google地圖從11月開始新增翻譯功能，可讓使用者在手機上直接播放以當地語言唸出的地點名稱和地址。如果在交談時需要傳遞更複雜的訊息，Google地圖也能讓使用者快速連往Google翻譯應用程式。

Google表示，這項文字轉語音技術會自動偵測使用者手機的語言設定，並據此判斷什麼時候該提供翻譯內容。假設使用者的手機語言設定是英文，當搜尋東京某個景點，該地點的名稱和地址旁就會出現新增的喇叭圖示，並在使用者需要時即時翻譯。

這項新功能將於11月開始陸續在Android和iOS平台上釋出，目前支援50種語言，日後還會逐步納入更多語言。

語言計程車東京

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