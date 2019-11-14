Yahoo日本與LINE 可能將合併成立全新公司
目前在日本地區採獨立運作，同時與原本Yahoo體系已經沒有直接關連的Yahoo日本 (Yahoo Japan)，稍早傳出將在日本地區與LINE合併消息，預期將形成使用人口超過1億的網路服務平台。
早期由Yahoo、阿里巴巴個別持股，並且在日本市場採取獨立發展運作的Yahoo日本，後續在Yahoo網路事業轉由美國電信業者Verizon收購，其餘體系則轉為Altaba，同時後續將其持有Yahoo日本股權售給日本電信業者Softbank，進一步強化Yahoo日本與Softbank之間合作。
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而若依照日經新聞報導指稱，若Yahoo日本與Naver旗下LINE服務平台於日本境內合併，預期將使雙方各自持有5000萬名與8000萬名用戶數量合併，將有機會形成使用人數規模超過1億的網路服務平台。
相關報導內容表示，目前持有Yahoo日本控股公司Z Holdings約40%股權的Softbank，將與持有LINE約70%股權的NAVER進行協商洽談，預期由雙方各自出資50%比例，藉此成立全新控股公司，並且接手處理Yahoo日本與LINE合併事宜。
若以目前Yahoo日本在數位內容、網路服務推廣規模，加上LINE目前在日本地區針對行動網路應用擴展情況，雙方合併預期將能串接更多網路發展機會，同時也可能進一步銜接包含行動通訊、線上社群、新聞內容、金融事業在內服務項目。
不過，目前Yahoo日本與LINE方面均未對此作任何回應。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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