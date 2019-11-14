Yahoo日本與LINE 可能將合併成立全新公司

目前在日本地區採獨立運作，同時與原本Yahoo體系已經沒有直接關連的Yahoo日本 (Yahoo Japan)，稍早傳出將在日本地區與LINE合併消息，預期將形成使用人口超過1億的網路服務平台。

分享 facebook

早期由Yahoo、阿里巴巴個別持股，並且在日本市場採取獨立發展運作的Yahoo日本，後續在Yahoo網路事業轉由美國電信業者Verizon收購，其餘體系則轉為Altaba，同時後續將其持有Yahoo日本股權售給日本電信業者Softbank，進一步強化Yahoo日本與Softbank之間合作。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而若依照日經新聞報導指稱，若Yahoo日本與Naver旗下LINE服務平台於日本境內合併，預期將使雙方各自持有5000萬名與8000萬名用戶數量合併，將有機會形成使用人數規模超過1億的網路服務平台。

相關報導內容表示，目前持有Yahoo日本控股公司Z Holdings約40%股權的Softbank，將與持有LINE約70%股權的NAVER進行協商洽談，預期由雙方各自出資50%比例，藉此成立全新控股公司，並且接手處理Yahoo日本與LINE合併事宜。

若以目前Yahoo日本在數位內容、網路服務推廣規模，加上LINE目前在日本地區針對行動網路應用擴展情況，雙方合併預期將能串接更多網路發展機會，同時也可能進一步銜接包含行動通訊、線上社群、新聞內容、金融事業在內服務項目。

不過，目前Yahoo日本與LINE方面均未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》