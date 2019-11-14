Facebook Pay可對應所有Facebook線上服務付款需求

Facebook稍早宣布推出全新支付服務Facebook Pay，將可在Facebook、Messenger、Instagram與WhatsApp服務內完成各類支付需求。

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Facebook Pay預計在接下來幾週內先在美國境內推行，分別可對應遊戲內支付、活動門票、Messenger服務內轉帳、或是在Facebook Marketplace內購物支付使用，未來將會對應至更多線上消費場景，同時也會開放Instagram與WhatsApp服務使用。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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使用者僅需在Facebook網頁版或App的設定選項中綁定信用卡、現金卡或PayPal等付款方式，日後即可選擇使用Facebook Pay付款。

不過，現階段使用者依然需要在Facebook旗下不同服務設定各自對應的付款方式，而非在特定服務完成設定後，即可在不同服務平台套用，主因在於不同服務可能對應不一樣的帳號，因此可能會有帳務拆分問題。

同時，Facebook也強調Facebook Pay採取與Calibra加密錢包、Libra加密貨幣不同使用形式設計，將沿用現有金融機制運作，並且強調以高度加密安全機制防護，同時也能避免個人隱私外洩。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》