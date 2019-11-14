親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

抗爭急劇升溫！林鄭急召內閣謀對策 傳宵禁、提升武力成選項

不滿國民黨不分區立委名單 他今天真的要去跳海了

Facebook Pay可對應所有Facebook線上服務付款需求

2019-11-14 09:38楊又肇

Facebook稍早宣布推出全新支付服務Facebook Pay，將可在Facebook、Messenger、Instagram與WhatsApp服務內完成各類支付需求。

分享

Facebook Pay預計在接下來幾週內先在美國境內推行，分別可對應遊戲內支付、活動門票、Messenger服務內轉帳、或是在Facebook Marketplace內購物支付使用，未來將會對應至更多線上消費場景，同時也會開放Instagram與WhatsApp服務使用。

使用者僅需在Facebook網頁版或App的設定選項中綁定信用卡、現金卡或PayPal等付款方式，日後即可選擇使用Facebook Pay付款。

不過，現階段使用者依然需要在Facebook旗下不同服務設定各自對應的付款方式，而非在特定服務完成設定後，即可在不同服務平台套用，主因在於不同服務可能對應不一樣的帳號，因此可能會有帳務拆分問題。

同時，Facebook也強調Facebook Pay採取與Calibra加密錢包、Libra加密貨幣不同使用形式設計，將沿用現有金融機制運作，並且強調以高度加密安全機制防護，同時也能避免個人隱私外洩。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook信用卡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

華為手機更新標示「中國台灣」 NCC：更正切結否則禁賣

2019-11-13 16:31

迪士尼串流媒體上線首日 系統故障許多用戶無法觀看

2019-11-13 14:55

蘋果員工福利大加碼！育嬰假多4周、收養子女補助增至43萬

2019-11-13 20:22

Yahoo日本與LINE 可能將合併成立全新公司

2019-11-14 09:38

NCC硬起來！手機標示「中國台灣」就撤銷驗證

2019-11-13 11:18

Google與醫療系統合作「南丁格爾計畫」 蒐集數百萬名病患診斷資料

2019-11-13 07:57

涉及三項LTE技術專利 LG在德國向TCL發起侵權訴訟

2019-11-13 07:53

AI有如孩童模仿父母行為 會學習偏見、歧視

2019-11-13 00:08

WeWork將推行90天行動計畫 拆分非核心業務、開始裁員

2019-11-12 09:18

芬蘭南部城市開始推行個人碳交易 透過專屬App吸引人參與環保

2019-11-12 09:14

俄羅斯議會擬要求境內電子產品 須預載在地應用服務

2019-11-12 09:01

天貓雙11全球狂歡節活動 以14小時多時間累積成交人民幣2000億元

2019-11-12 08:49

動眼看／Yahoo奇摩購物 如何將AI導入自動化物流配送？

2019-11-12 07:44

Netflix、HBO將積極杜絕使用者帳號轉借行為 避免影響實質營收

2019-11-11 09:25

赴陸可直接用行動支付了！支付寶、微信開放海外信用卡儲值

2019-11-09 19:30

美國郵局藉NVIDIA邊緣運算 郵務派送效率提昇10倍

2019-11-09 10:33

Tesla執行長確認 適合一般市場的輕便貨卡電動車將正式揭曉

2019-11-09 10:08

受歡迎YouTuber調查 「他」聲勢不墜、「她」竄紅暴跌

2019-11-08 14:54

foodpanda加入生鮮雜貨外送市場競爭 與大型量販家樂福合作

2019-11-08 13:23

蘋果跟進投資25億美元 要改善加州住房問題

2019-11-08 11:44

博通不僅買下賽門鐵克企業端安全業務 更拿下其品牌名稱

2019-11-08 11:42

Google希望藉由點數回饋 增加Google Play Store使用下載率

2019-11-08 11:37

Adobe、Twitter與紐約時報攜手打擊數位造假新聞

2019-11-08 11:37

Adobe用人工智慧技術 將聲音中各類雜音一鍵消除

2019-11-08 11:37

5G還在路上 紫光展銳宣布啟動6G技術原型研發

2019-11-07 22:08

比爾蓋茲：若非當年這事 現今領導手機系統市場的就是Windows

2019-11-07 20:57

美官員證實 陸向中東、南亞市場出售「無人機殺手」

2019-11-07 20:02

三星電子歡慶1111 史上最狂好康「1」起購手機平板

2019-11-07 17:13

KKBOX開放單一帳號可登入所有服務 新增點數回饋吸引用戶

2019-11-07 09:17

三星提供文件證實解散奧斯汀研發團隊 將轉向與Arm深度合作

2019-11-07 08:47

化玻璃為硬碟！微軟新石英儲存技術 真存了一部超人電影

2019-11-06 21:52

YouTube Music與Premium進軍台灣 iOS無廣告月費比Android貴！

2019-11-06 16:11

YouTube Music免費在台上線！Premium試用3個月0元

2019-11-06 14:53

無限上網卻降速 AT&T付18.2億和解

2019-11-06 12:51

YouTube Music免費音樂串流服務登台 智慧搜尋功能強大

2019-11-06 11:46

量子運算雲端服務Azure Quantum 微軟公布開放

2019-11-06 08:58

光陽宣布推出全新i-One DX運動版電動車 行走距離、時速均提昇

2019-11-06 08:35

光陽正式揭曉全方位性能電動街跑重機RevoNEX 預計2021年進入量產

2019-11-06 08:34

華為員工內部信 爆出科技研發員的「苦」及人資的「爽」

2019-11-05 21:41
看更多

熱門文章

工科男友拆解iPhone換電池 女友見證下場：整屋煙霧瀰漫

2019-11-13 19:43

NCC硬起來！手機標示「中國台灣」就撤銷驗證

2019-11-13 11:18

華為手機更新標示「中國台灣」 NCC：更正切結否則禁賣

2019-11-13 16:31

蘋果發表16吋Macbook Pro 起價77,900元

2019-11-13 22:37

IBM實證：用Mac的員工效率更高、業績更好 連離職率也低了

2019-11-13 20:47

16吋MacBook Pro來了！剪刀式鍵盤更好打 效能提升80%

2019-11-13 23:20

跑不動怪誰？未來Chrome瀏覽器將標示載入速度較慢網站

2019-11-14 09:04

Line掃碼功能優化 掃QR code外還可以翻譯文字

2019-11-13 16:07

Google：11月15日起暫停接受台灣競選廣告委託

2019-11-13 14:08

南韓開台7個月擁400萬5G用戶 三星點出3原因

2019-11-13 16:29

16吋MacBook Pro終於亮相！換上全新鍵盤、以工作站等級規格打造

2019-11-14 09:05

MacBook Pro亮相 將掀換機潮

2019-11-14 00:30

蘋果確認全新Mac Pro 以及Pro Display XDR顯示器將於12月推出

2019-11-14 08:46

他的無線耳機定位「左耳台北右耳東京」 網友笑：臉是有多大？

2019-11-14 09:50

蘋果員工福利大加碼！育嬰假多4周、收養子女補助增至43萬

2019-11-13 20:22

未來科技展亮點搶先看 智慧隱形眼鏡技術領先Google

2019-11-13 13:15

迪士尼串流媒體上線首日 系統故障許多用戶無法觀看

2019-11-13 14:55

台灣下月展開5G競標 三星帶頭「贏戰」

2019-11-13 23:50

推特Deepfake新政策：不刪文，但明確註記這是假新聞

2019-11-13 20:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top