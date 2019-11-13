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蘋果員工福利大加碼！育嬰假多4周、收養子女補助增至43萬

2019-11-13 20:22INSIDE

除了對有家庭的員工加碼這些有薪假制度之外，蘋果亦為所有員工提升了精神健康相關的福利。

法新社
法新社
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Apple 公司宣布大幅加碼員工福利：請育嬰假的員工可以再多 4 周彈性寬限、收養子女補助 3 倍及家庭照護假制度、心理諮商課程 2 倍、新增遠距醫療服務。影響最大的將會是幫助請育嬰假的員工在休假後、回到工作崗位的過渡時期，多給予 4 周的寬限期間可以彈性上班。

根據蘋果公司這個新的內部政策，在這 4 周的寬限期內，請完育嬰假的新手父母，可以在經理的監督下彈性地設定自己的工作時間，同時能領取全職的薪水。更讓人驚訝的是，此福利可適用於所有新手父母，包括收養或領養兒童的情形下！

在此之前，蘋果公司的育嬰假制度為 16 週的有薪假（收養或領養的有薪休假則是 6 周），與矽谷其他科技公司是差不多的。現在多加了 4 周寬限期之後，待遇就比部份同業更優，而且這寬限期居然是連零售店員都能申請的。

要知道，零售店員佔了 Apple 總員工人數的將近一半，而 Apple 全球總員工人數是多少呢？ 13 萬 2,000 名（ 2018 年底的官方資料），所以這項變革真的會帶來非常大的改變，職場有機會變得對職業爸媽更加友善。

同時，Apple 原本就已有為選擇收養的家庭提供補助，現在宣佈加碼幾乎增加到三倍，來到14,000美元（台幣43萬元）。如果養子養女有狀況的話，這些養父母還可以請 4 周的「帶薪家庭照護假」（Paid Family Care）。

除了對於有家庭的員工加碼這些有薪假制度之外，蘋果亦為所有員工提升了精神健康相關的福利。公司每年免費開放給員工的心理諮詢課程，數量變為兩倍。並且也為工作上需要靈活性的員工，新增了遠端醫療服務。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果育嬰假Apple職場

INSIDE

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