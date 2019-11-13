涉及三項LTE技術專利 LG在德國向TCL發起侵權訴訟

LG稍早針對中國TCL提出侵權訴訟，認為TCL在手機產品使用通訊技術侵害LG持有專利。

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依照LG於德國曼海姆與杜塞道夫兩處地方法院發起訴訟，認為TCL在旗下手機產品使用通訊技術侵害LG持有三項LTE標準專利，同時也說明基於TCL拒絕接受談判條件，因此提出此項侵權訴訟。

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LG表示，從2016年便向TCL提出警告，並且試圖與TCL進行授權協商，但TCL均對此拒絕，使得LG必須採取法律行動。

除了向TCL提出侵權訴訟，LG其實稍早也向美國手機製造商BLU Products，以及法國手機製造商Wiko提告，同樣因為涉及侵害LG持有LTE技術專利。不過，BLU Products隨後與LG達成授權協議，而Wiko則是在德國第一場法院訴訟敗訴，但目前似乎仍未與LG達成和解協議。

另外，LG在電視產品部分則是與中國海信 (Hisense)進行侵權訴訟，原因在於海信未在取得授權情況下，在旗下生產的多數電視產品使用LG持有電視顯示技術。

雖然目前LG在手機產品發展處於劣勢，但卻未打算放棄手機業務，今年仍先後推出多款新機，而本身在LTE、5G連網技術專利持有數量則是持續增長，同時接下來也計畫鎖定2030年預計推行的6G網路投注發展資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》