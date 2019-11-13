親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

Google與醫療系統合作「南丁格爾計畫」 蒐集數百萬名病患診斷資料

2019-11-13 07:57楊又肇

相關消息指稱，Google與美國第二大醫療保健系統Ascension合作名為「南丁格爾計畫 (Project Nightingale)」的發展項目，其中涉及蒐集美國境內21個州內數百萬名病患個人健康資訊。

分享

依照華爾街日報報導表示，Google此項發展項目是從去年秘密啟動，並且與涉及2600間醫院、醫生辦公室，以及相關醫療設施構成的美國境內第二大醫療保健系統Ascension合作，其中合作模式包含雙方數據共享，而數據內容包含病患身體檢查結果、診斷資料，以及住院記錄等，同時還涉及病患個人姓名、出生日期等隱私內容。

而就消息人員透露，Google內部至少有約150名員工已經獲取這些醫療相關資料。同時在「南丁格爾計畫」執行情況下，Google與Ascension之間並未有實質金錢利益互換，而是在醫療相關數據上共享使用。

若從美國在1996年由美國國會批准通過的健康保險可攜性及責任法案 (The Health Insurance Portability & Accountability Act, HIPAA)規範來看，醫院在一般情況下確實可將病患記錄資料提供合作夥伴使用，但前提是這些資料必須用於醫療相關研究使用，同時也必須符合不涉及個人隱私情況。

由於Google與Ascension合作的「南丁格爾計畫」顯然已經涉及病患隱私，因此遭到不少質疑。不過，Google與Ascension均強調所有蒐集資訊都將維持透明化，不會涉及隱私安全問題。

相關說法指稱，Google取得這些數據是為了強化醫療應用發展，同時也會提供Google Brain成員應用在人工智慧研究項目，而Google母公司Alphabet內部也已經有諸如Google Health單位投入醫療應用發展，甚至透過Calico、Verily部門單位投入疾病控制與衰老抑止研究。

除了Google，包含微軟、亞馬遜、蘋果在內廠商也希望能在醫療領域拓展更多發展機會，例如蘋果目前便藉由Apple Watch產品與醫療體系合作，讓病患能藉由數據量測結果使醫生更容易判斷病況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google保險

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

赴陸可直接用行動支付了！支付寶、微信開放海外信用卡儲值

2019-11-09 19:30

受歡迎YouTuber調查 「他」聲勢不墜、「她」竄紅暴跌

2019-11-08 14:54

涉及三項LTE技術專利 LG在德國向TCL發起侵權訴訟

2019-11-13 07:53

WeWork將推行90天行動計畫 拆分非核心業務、開始裁員

2019-11-12 09:18

芬蘭南部城市開始推行個人碳交易 透過專屬App吸引人參與環保

2019-11-12 09:14

俄羅斯議會擬要求境內電子產品 須預載在地應用服務

2019-11-12 09:01

天貓雙11全球狂歡節活動 以14小時多時間累積成交人民幣2000億元

2019-11-12 08:49

動眼看／Yahoo奇摩購物 如何將AI導入自動化物流配送？

2019-11-12 07:44

Netflix、HBO將積極杜絕使用者帳號轉借行為 避免影響實質營收

2019-11-11 09:25

美國郵局藉NVIDIA邊緣運算 郵務派送效率提昇10倍

2019-11-09 10:33

Tesla執行長確認 適合一般市場的輕便貨卡電動車將正式揭曉

2019-11-09 10:08

foodpanda加入生鮮雜貨外送市場競爭 與大型量販家樂福合作

2019-11-08 13:23

蘋果跟進投資25億美元 要改善加州住房問題

2019-11-08 11:44

博通不僅買下賽門鐵克企業端安全業務 更拿下其品牌名稱

2019-11-08 11:42

Google希望藉由點數回饋 增加Google Play Store使用下載率

2019-11-08 11:37

Adobe、Twitter與紐約時報攜手打擊數位造假新聞

2019-11-08 11:37

Adobe用人工智慧技術 將聲音中各類雜音一鍵消除

2019-11-08 11:37

5G還在路上 紫光展銳宣布啟動6G技術原型研發

2019-11-07 22:08

比爾蓋茲：若非當年這事 現今領導手機系統市場的就是Windows

2019-11-07 20:57

美官員證實 陸向中東、南亞市場出售「無人機殺手」

2019-11-07 20:02

三星電子歡慶1111 史上最狂好康「1」起購手機平板

2019-11-07 17:13

KKBOX開放單一帳號可登入所有服務 新增點數回饋吸引用戶

2019-11-07 09:17

三星提供文件證實解散奧斯汀研發團隊 將轉向與Arm深度合作

2019-11-07 08:47

化玻璃為硬碟！微軟新石英儲存技術 真存了一部超人電影

2019-11-06 21:52

YouTube Music與Premium進軍台灣 iOS無廣告月費比Android貴！

2019-11-06 16:11

YouTube Music免費在台上線！Premium試用3個月0元

2019-11-06 14:53

無限上網卻降速 AT&T付18.2億和解

2019-11-06 12:51

YouTube Music免費音樂串流服務登台 智慧搜尋功能強大

2019-11-06 11:46

量子運算雲端服務Azure Quantum 微軟公布開放

2019-11-06 08:58

光陽宣布推出全新i-One DX運動版電動車 行走距離、時速均提昇

2019-11-06 08:35

光陽正式揭曉全方位性能電動街跑重機RevoNEX 預計2021年進入量產

2019-11-06 08:34

華為員工內部信 爆出科技研發員的「苦」及人資的「爽」

2019-11-05 21:41

愛奇藝宣布雙11五折方案 6日正式開賣

2019-11-05 20:57

中華電跨足VTuber產業 虛擬偶像當代言人

2019-11-05 20:03

雷射光就能駭入語音裝置！iPhone、Google Home都中鏢

2019-11-05 19:26

小米發表1億畫素手機小米CC9 Pro、首款智慧手表

2019-11-05 19:23

加入量子戰局！微軟發表雲端量子服務Azure Quantum

2019-11-05 15:29

2020年穿戴式裝置消費金額年增27% 智慧手表居冠

2019-11-05 11:05

小米證實 目標2020年以前進入日本市場

2019-11-05 09:33
看更多

熱門文章

夏普攜手NHK打造30吋、4K解析度的螢幕可捲曲收納電視

2019-11-12 09:21

Sony h.ear無線藍牙耳罩式耳機 新上市

2019-11-12 12:55

中華電開賣第7代iPad 祭出0元方案搶客

2019-11-12 10:46

聯發科首款整合5G網路功能處理器MT6885 現身競爭對手總部所在地

2019-11-12 09:22

亞太電信雙11活動 總成交量較平日成長逾300%

2019-11-12 11:06

明年推出的新款iPad Pro 將比iPhone更快導入全新AR應用

2019-11-13 07:57

俄羅斯議會擬要求境內電子產品 須預載在地應用服務

2019-11-12 09:01

芬蘭南部城市開始推行個人碳交易 透過專屬App吸引人參與環保

2019-11-12 09:14

騰訊期望藉由與任天堂合作 擴展海外遊戲市場

2019-11-12 09:05

WeWork將推行90天行動計畫 拆分非核心業務、開始裁員

2019-11-12 09:18

迪士尼串流影音服務Disney+正式上線 初期收錄7500部影集、近500部電影

2019-11-13 07:56

HTC再與全球最大加密貨幣交易所Binance合作 推出聯名款加密手機

2019-11-13 07:54

天貓雙11全球狂歡節活動 以14小時多時間累積成交人民幣2000億元

2019-11-12 08:49

蘋果擴增時鏡頭戴裝置預計2022年問世 眼鏡款式則要等到2023年

2019-11-13 08:19

Google公布雲端串流遊戲服務 Stadia首波上線陣容

2019-11-13 07:55

MacBook Pro今發布更新款 川普傳將參訪蘋果在美工廠

2019-11-13 07:51

臉書廣告刊登政策正式納入台灣 維持選舉公正

2019-11-12 13:35

LINE台灣開發者大會12/4登場 聚焦AI與資安

2019-11-12 11:05

Google與醫療系統合作「南丁格爾計畫」 蒐集數百萬名病患診斷資料

2019-11-13 07:57

PhoneBook可在連接手機後 運作雲端串流版Windows作業系統

2019-11-13 07:53

涉及三項LTE技術專利 LG在德國向TCL發起侵權訴訟

2019-11-13 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top