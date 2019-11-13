Google與醫療系統合作「南丁格爾計畫」 蒐集數百萬名病患診斷資料

相關消息指稱，Google與美國第二大醫療保健系統Ascension合作名為「南丁格爾計畫 (Project Nightingale)」的發展項目，其中涉及蒐集美國境內21個州內數百萬名病患個人健康資訊。

分享 facebook

依照華爾街日報報導表示，Google此項發展項目是從去年秘密啟動，並且與涉及2600間醫院、醫生辦公室，以及相關醫療設施構成的美國境內第二大醫療保健系統Ascension合作，其中合作模式包含雙方數據共享，而數據內容包含病患身體檢查結果、診斷資料，以及住院記錄等，同時還涉及病患個人姓名、出生日期等隱私內容。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而就消息人員透露，Google內部至少有約150名員工已經獲取這些醫療相關資料。同時在「南丁格爾計畫」執行情況下，Google與Ascension之間並未有實質金錢利益互換，而是在醫療相關數據上共享使用。

若從美國在1996年由美國國會批准通過的健康保險可攜性及責任法案 (The Health Insurance Portability & Accountability Act, HIPAA)規範來看，醫院在一般情況下確實可將病患記錄資料提供合作夥伴使用，但前提是這些資料必須用於醫療相關研究使用，同時也必須符合不涉及個人隱私情況。

由於Google與Ascension合作的「南丁格爾計畫」顯然已經涉及病患隱私，因此遭到不少質疑。不過，Google與Ascension均強調所有蒐集資訊都將維持透明化，不會涉及隱私安全問題。

相關說法指稱，Google取得這些數據是為了強化醫療應用發展，同時也會提供Google Brain成員應用在人工智慧研究項目，而Google母公司Alphabet內部也已經有諸如Google Health單位投入醫療應用發展，甚至透過Calico、Verily部門單位投入疾病控制與衰老抑止研究。

除了Google，包含微軟、亞馬遜、蘋果在內廠商也希望能在醫療領域拓展更多發展機會，例如蘋果目前便藉由Apple Watch產品與醫療體系合作，讓病患能藉由數據量測結果使醫生更容易判斷病況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》