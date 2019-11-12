俄羅斯議會擬要求境內電子產品 須預載在地應用服務
俄羅斯議會正在研擬一項法案，預計規範所有在俄羅斯境內銷售的電子產品，必須預載俄羅斯境內科技公司所打造應用服務。
此舉主要是希望提高俄羅斯境內科技公司競爭優勢，避免遭境外科技公司如Google、蘋果、Facebook、微軟在內業者侵門踏戶，導致俄羅斯境內科技業者發展空間受限。
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依照俄羅斯議會提擬內容，其中希望要求所有在俄羅斯境內銷售的手機、平板、電腦與智慧電視產品都必須預載俄羅斯境內科技業者提供應用服務，若未遵守此項規定的產品銷售商、供應商則會因此面臨最高20萬盧布 (約新台幣10萬元)罰款，甚至一再違反規定的話，將會被禁止銷售相關產品。
不過，預期未搭載複雜操作系統與軟體功能的電子類產品，將不受此項法案影響。
雖然俄羅斯議會有意以此提高境內科技業者競爭力，但另一方面也引發俄羅斯境內市場看法認為可能面臨隱私遭政府機構監控，甚至可能影響言論自由等擔憂。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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