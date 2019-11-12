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芬蘭南部城市開始推行個人碳交易 透過專屬App吸引人參與環保

2019-11-12 09:14楊又肇

位於芬蘭南部的拉赫蒂市 (Lahti)，目前配合旗下永續城市交通計劃開始推行個人碳交易 (cap-and-trade)制度，讓使用者能透過參與減碳行為獲取積分，並且能藉此由積分兌換免費咖啡、健身、游泳券等獎勵回饋，甚至針對此項機制推行專屬App「CitiCap」，讓使用者輕易了解個人減少排碳行為。

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即便目前推行的碳交易模式 ()仍算不上真正的環保，但至少已經成為全球多數地區公認的環保評鑑模式，而拉赫蒂市的作法則是進一步將碳交易模式聚焦在個人行為，期望以此鼓勵更多人降低日常生活排碳比例。

註：亦即排放多少碳，必須透過導入使用環保能源，或是投入生產更多環保能源，藉此達成正負平衡。

而配合此項措施推行的專屬App，將會透過手機內建GPS等感測元件判斷使用者行進速度，藉此認定使用者是以步行方式通勤，或是騎乘腳踏車，另外也能選擇搭乘公共交通運輸工具，或是計程車輛，隨著不同移動方式將會給予不同積分。

累積一定積分後，使用者即可將累積積分兌換免費咖啡、健身或游泳卡等項目作為獎勵，藉此類方式持續吸引更多人參與減碳。

目前此款App已經在今年9月中旬後開始試行，目前已經累積超過300名人數加入測試，預期會在2020年初增加至1300人，約佔拉赫蒂市內人口數量的百分之一，預期接下來將會持續增加更多廠商、企業合作項目，透過更多誘因吸引使用者加入。

依照拉赫蒂市政府公布資訊，目前拉赫蒂市約有12萬人口居住，目前計畫在2030年讓市區內的二氧化碳排放量，相比1990年的情況可減少70%，而現階段已經透過控制交通方式實現減少約32%的二氧化碳排放量，其中約有17%交通方式已經改以自行車通勤取代。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放減碳芬蘭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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