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WeWork將推行90天行動計畫 拆分非核心業務、開始裁員

2019-11-12 09:18楊又肇

先前由Softbank以將近80億美元價格收購過半持股後，WeWork顯然將推行「90天行動計畫 (90-day game plan)」，藉此改善其業務發展。

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在近50頁的說明文件中，WeWork說明將透過拆分非核心業務，其中包含內容經營平台Conductor、針對女性打造的共享辦公創業項目The Wing，以及辦公管理平台Managed by Q、社群平台Meetup、針對房地產業務設立的創業平台SpaceIQ，另外也包含企業軟體公司Teem與衝浪持製造廠商Wavegarden。

而伴隨拆分非核心業務，WeWork也將針對旗下業務、總務、行政管理部門在內人力資源重整，其中包含將以裁員方式進行精簡，但負責WeWork共享辦公空間的營運團隊將不受影響。

至於目前提供的共享辦公空間服務，未來將會把重心放在與企業客戶合作，對於過往聚焦的中小企業、新創團隊合作比重則會相對減少。

在前任執行長暨共同創辦人Adam Neumann離開後，WeWork將由原本營運長Artie Minson，以及數位長Sebastian Gunningham擔任共同執行長。而依照說明文件顯示，WeWork在今年上半年的整體租用率為81%，相比去年同期84%稍微下滑。

同時在取消募股上市，並且由Softbank投注資金後，WeWork終於確保足以維持營運資金，但仍必須精簡本身業務結構，以利後續發展。不過，WeWork同也因為放棄募股上市，導致前執行長Adam Neumann與部分前WeWork員工發起集體訴訟，指控WeWork董事會有背信情況，而包含Softbank執行長暨董事長孫正義也被列為被告，並且被指控與Adam Neumann之間交易涉及個人謀利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

創業房地產孫正義

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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