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天貓雙11全球狂歡節活動 以14小時多時間累積成交人民幣2000億元

2019-11-12 08:49楊又肇

更新：雙11活動開跑16時31分12秒後，天貓雙11全球狂歡節商品總成交金額突破人民幣2135億元，超越去年雙11的全日紀錄。

依照阿里巴巴公布數據，今天 (11/11)凌晨正式開跑的天貓雙11全球狂歡節購物活動，在開賣經過1分36秒之後的商品總成交金額已經累積達人民幣100億元，相較去年是在2分5秒才達成這樣的成交金額。

2019年天貓雙11再創新紀錄，僅用14小時21分27秒的時間，讓總成交金額累積...
2019年天貓雙11再創新紀錄，僅用14小時21分27秒的時間，讓總成交金額累積突破人民幣2000億元
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而今年到開賣後17分6秒時，則累積成交達人民幣571億元，更是天貓在2014年的雙11活動全天成交金額，顯然雙11活動所帶動買氣已經超乎想像。

在其他數據部分，分別如下：

  • 開賣後1小時1分32秒的總成交金額超過人民幣912億元，超過2015年雙11全天成交金額

  • 開賣後1小時26分7秒的總成交金額超過人民幣1207億元，超過2016年雙11全天成交金額

  • 開賣後10小時4分49秒的總成交金額超過人民幣1682億元，超過2017年雙11全天成交金額

  • 訂單創建峰值創下每秒54.4萬筆，是2009年首次天貓雙11活動的1360倍

在雙11活動開賣1小時後，天貓平台已經有超過84個品牌成交金額破人民幣1億元，其中包含蘋果、華為、小米、Dyson、Nike、adidas、Uniqlo、L’oreal、蘭蔻、Estee 雅詩蘭黛，以及資生堂等品牌。

另外，阿里巴巴更強調因應今年度的雙11活動，早在2個月之前就已經將數十萬組實體伺服器從線下運作模式移轉至雲端平台，藉此因應雙11大量訂單瞬間湧入的巨大流量。

淘寶天貓總裁蔣凡在阿里巴巴杭州西溪園區分享天貓雙11首1小時的銷售佳績
淘寶天貓總裁蔣凡在阿里巴巴杭州西溪園區分享天貓雙11首1小時的銷售佳績
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對於今年正式邁入第11個年頭的雙11活動，從起初參與的27個品牌，到目前累積超過20萬個品牌合作，阿里巴巴表示雙11活動成交金額從一開始的2009年創下人民幣5200萬元記錄，到去年創下人民幣2135億元成交金額，幾乎每年以驚人數字往上成長。

截至開賣後14小時21分27秒的成交金額則已經超過人民幣2000億元，相比去年以22小時28分37秒才累積達相同成交金額的情況，顯然今年天貓雙11全日累積成交金額將明顯成長。

除了天貓，阿里巴巴旗下淘寶平台也累積明顯成交金額，尤其藉由淘寶直播帶動成交金額更為顯著，甚至進一步吸引中國境內5-6線城市民眾消費，其中因素更與這些城市消費場景不若1-2線城市便利，因此透過直播方式介紹商品，更能吸引這些5-6線城市民眾了解商品細節，進而產生下訂行為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雙11人民幣天貓

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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