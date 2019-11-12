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動眼看／Yahoo奇摩購物 如何將AI導入自動化物流配送？

2019-11-12 07:44楊又肇

先前透露將以自動化倉儲物流、人工智慧技術應戰雙11購物節之後，Yahoo奇摩透過實際導覽方式介紹其位於桃園大溪的自動化倉儲物流中心運作方式，其中藉由穿梭式自動倉儲 (shuttle rack)與人工智慧自動化儲揀系統與自動入庫，並且藉由「以物就人」作業方式，讓出貨包裝、標貼作業流程更有效率，最後再透過自動化配送系統使貨品能以分流形式寄送到消費者手中。

Yahoo奇摩自動化倉儲物流中心
Yahoo奇摩自動化倉儲物流中心
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Yahoo奇摩此座自動化倉儲物流中心，其中由漢錸科技提供人工智慧軟體技術，並且與工研院合作讓軟硬體能搭配運作，另外也透過新竹物流協助讓物流更具效率，分別節省60%出庫時間、提高10倍高峰產能，並且透過人工智慧進行儲揀最佳決策，藉由數據分析判斷哪些貨品應該優先儲貨備存，同時以更具效率方式出貨。

而在倉儲移動部分則透過穿梭式自動化物流精簡過往必須透過人力操作為主的搬運模式，同時也透過「以物就人」作業方式，讓出貨包裝、標貼作業流程可提昇80%效率。

配合此次雙11購物節活動，Yahoo奇摩表示整體流量約成長3倍，實際出貨量也有3倍左右成長量，而民生用品更是整體銷售最高品項，其中包含耳機、美妝相關產品吸引不少人購買，其他包含iPhone在內手機、大尺寸電視，以及諸如衛生紙在內民生用品也都是消費者集中購買項目。

除了強調此次應戰雙11購物節活動在技術上的準備，Yahoo奇摩更說明本身從2017年開始就開始採用100%回收紙漿製作包裝盒，並且以通話SGS檢驗的油墨印製盒外圖像、文字，同時也讓整體油墨印製面積降低到30%比例，藉此強調縱使在雙11購物節期間湧進大量購物訂單，實際對環境造成影響比例依然很低。

依照Yahoo奇摩說明，自動化倉儲物流中心從貨品入庫開始，就會透過材積丈量機進行精確佔用體積量測，並且與系統資料庫連接建檔，並且透過人工智慧系統自動分析最佳儲位，同時搭配數據分析判斷最佳出貨排程。

而內部工作人員揀貨時，僅需透過隨身PDA設備掃描訂單，即可讓穿梭式自動倉儲將貨品揀出，但對於部分大型貨品如電視等品項，現階段依然會透過人工方式揀貨，但同樣透過PDA掃描訂單即可確認貨品儲放位置。

進入封箱包裝與黏貼標籤階段時，同樣會透過自動化進貨流程，讓人力安排能以最精簡方式完成作業，目前已經達成蜷曲80%比例「以物就人」的作業模式，藉此讓人力可以安排在更多有意義位置，甚至也能讓人力運作更具效率。

完成封箱與標籤黏貼之後，最後就能放上籠車準備配送，在自動化倉儲物流中心外側將可容納各家合作貨運公司車輛，並且快速將貨品配送分流，以更快效率送到消費者手中。

Yahoo奇摩自動化倉儲物流中心
Yahoo奇摩自動化倉儲物流中心
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大型貨品儲放區
大型貨品儲放區
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大型貨品或量販類型貨品通常會額外存放，並且透過人工方式揀貨
大型貨品或量販類型貨品通常會額外存放，並且透過人工方式揀貨
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透過隨身PDA即可讓工作人員知曉貨品位置所在
透過隨身PDA即可讓工作人員知曉貨品位置所在
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大型貨品揀貨區
大型貨品揀貨區
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中小型貨品揀貨區
中小型貨品揀貨區
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透過PDA掃描訂單條碼即可自動以穿梭式自動倉儲系統進行揀貨
透過PDA掃描訂單條碼即可自動以穿梭式自動倉儲系統進行揀貨
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穿梭式自動倉儲系統
穿梭式自動倉儲系統
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進行貨品包裝
進行貨品包裝
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透過三層輸送帶完成揀貨分送、人工包裝、完成標籤黏貼，最後將完成包裝貨品分送至配送...
透過三層輸送帶完成揀貨分送、人工包裝、完成標籤黏貼，最後將完成包裝貨品分送至配送區
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透過穿梭式自動倉儲提昇揀貨、包裝到分貨配送效率
透過穿梭式自動倉儲提昇揀貨、包裝到分貨配送效率
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Yahoo奇摩標榜2017年開始採用包裝盒採用環保素材製作
Yahoo奇摩標榜2017年開始採用包裝盒採用環保素材製作
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Yahoo奇摩自動化倉儲物流中心
Yahoo奇摩自動化倉儲物流中心
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雙11人工智慧Yahoo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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